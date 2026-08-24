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Como comprar ingressos para Lens x Lorient: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lens encara o Lorient na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Lens enfrenta o Lorient no sábado, 5 de setembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

As duas equipes chegam para este compromisso no início da temporada buscando se firmar na metade de cima da tabela, com o Lens atualmente em 7º e o Lorient em 9º. No encontro mais recente entre os dois pela liga, em março de 2026, o Lorient conquistou uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Lens, embora o Lens tenha vencido por 3 a 0 no último duelo entre eles no Stade Bollaert-Delelis.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lens x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lens x Lorient pela Ligue 1?

Lens x Lorient começa no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

crest
Campeonato Francês - Rodada 3
Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Lorient pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre RC Lens e FC Lorient pela Ligue 1 no Stade Bollaert-Delelis em 5 de setembro de 2026, siga estas opções:

  • Site oficial: Compre ingressos primários pelo valor de face diretamente pelo portal de ingressos do RC Lens.
  • Revenda oficial: Compre ingressos secundários verificados entre torcedores diretamente na plataforma de revenda do RC Lens, caso o estoque primário se esgote.
  • Pontos de venda oficiais: Acesse cotas de distribuição geral por meio de parceiros franceses autorizados de ingressos, como Ticket master France e France Billet.
  • Mercados secundários: Garanta revendas entre torcedores por meio de plataformas terceiras de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Lens x Lorient pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Lens x Lorient no Stade Bollaert-Delelis em 5 de setembro de 2026 se dividem da seguinte forma:

  • Ingressos primários oficiais: Os ingressos padrão de dia de jogo diretamente com o clube variam de £15 a £60 (€18 a €70), dependendo do setor e da categoria do assento.
  • Revenda oficial de ingressos: Assentos verificados entre torcedores na plataforma oficial geralmente começam em torno de £25 a £55 (€30 a €65) pelo valor de face.
  • Varejistas oficiais: Os vendedores franceses autorizados de ingressos normalmente anunciam assentos a partir de £20 a £65 (€25 a €75).
  • Mercados secundários: Compare opções de ingressos em plataformas secundárias como a StubHub, que atualmente lista ingressos de entrada a partir de £42 a £55 (US$ 55 a US$ 72 / €50 a €65).

Lens x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lens e Lorient

O Lens chega para sua estreia na Ligue 1 com um retrospecto de duas vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, com um resultado registrado como empate nos dados. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain no Trophée des Champions, em 16 de agosto, resultado que o confirmou como detentor da Supercopa. A equipe também venceu o Villarreal por 3 a 1 e o Crystal Palace por 3 a 0 na pré-temporada, embora as derrotas para o Sunderland (0 a 2) e para o Famalicão tenham interrompido essa sequência.

O Lorient chega com três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para o Elversberg em 15 de agosto. Antes desse revés, a equipe havia mostrado força ofensiva com uma vitória por 5 a 1 sobre o UNFP FC e triunfos consecutivos sobre Guingamp e Nantes, embora uma derrota por 2 a 1 para o Angers também tenha feito parte de sua programação de pré-temporada.

RCL

RCL - Sequência

VIL
V3-1
SUN
D0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
STR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCL

FCL - Sequência

UNF
V5-1
SCO
D2-1
ELV
D4-1
NCE
E0-0
TRO
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Lens x Lorient: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 14 de março de 2026, quando o Lorient venceu o Lens por 2 a 1 em casa. Antes disso, o Lens havia vencido por 3 a 0 quando as equipes se enfrentaram no Bollaert-Delelis, em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre os clubes pela Ligue 1, o Lens tem o retrospecto geral mais forte, com três vitórias contra uma do Lorient, além de uma partida terminada em empate.

Confrontos

LensEmpateLorient
3
1
1
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
3
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Lens badge
Lens
RCL
0
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Lens badge
Lens
RCL
3
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Lens x Lorient

Na tabela da Ligue 1, o Lens ocupa atualmente a sétima colocação, enquanto o Lorient aparece em nono.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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