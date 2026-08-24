Lens enfrenta o Lorient no sábado, 5 de setembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

As duas equipes chegam para este compromisso no início da temporada buscando se firmar na metade de cima da tabela, com o Lens atualmente em 7º e o Lorient em 9º. No encontro mais recente entre os dois pela liga, em março de 2026, o Lorient conquistou uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Lens, embora o Lens tenha vencido por 3 a 0 no último duelo entre eles no Stade Bollaert-Delelis.

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Quando será o pontapé inicial de Lens x Lorient pela Ligue 1?

Lens x Lorient começa no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

Campeonato Francês - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Lorient pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre RC Lens e FC Lorient pela Ligue 1 no Stade Bollaert-Delelis em 5 de setembro de 2026, siga estas opções:

Site oficial: Compre ingressos primários pelo valor de face diretamente pelo portal de ingressos do RC Lens.

Revenda oficial: Compre ingressos secundários verificados entre torcedores diretamente na plataforma de revenda do RC Lens, caso o estoque primário se esgote.

Pontos de venda oficiais: Acesse cotas de distribuição geral por meio de parceiros franceses autorizados de ingressos, como Ticket master France e France Billet.

Mercados secundários: Garanta revendas entre torcedores por meio de plataformas terceiras de ingressos, como a StubHub .

Quanto custam os ingressos para Lens x Lorient pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Lens x Lorient no Stade Bollaert-Delelis em 5 de setembro de 2026 se dividem da seguinte forma:

Ingressos primários oficiais: Os ingressos padrão de dia de jogo diretamente com o clube variam de £15 a £60 (€18 a €70), dependendo do setor e da categoria do assento.

Revenda oficial de ingressos: Assentos verificados entre torcedores na plataforma oficial geralmente começam em torno de £25 a £55 (€30 a €65) pelo valor de face.

Varejistas oficiais: Os vendedores franceses autorizados de ingressos normalmente anunciam assentos a partir de £20 a £65 (€25 a €75).

Mercados secundários: Compare opções de ingressos em plataformas secundárias como a StubHub , que atualmente lista ingressos de entrada a partir de £42 a £55 (US$ 55 a US$ 72 / €50 a €65).

Lens x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lens e Lorient

O Lens chega para sua estreia na Ligue 1 com um retrospecto de duas vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, com um resultado registrado como empate nos dados. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain no Trophée des Champions, em 16 de agosto, resultado que o confirmou como detentor da Supercopa. A equipe também venceu o Villarreal por 3 a 1 e o Crystal Palace por 3 a 0 na pré-temporada, embora as derrotas para o Sunderland (0 a 2) e para o Famalicão tenham interrompido essa sequência.

O Lorient chega com três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para o Elversberg em 15 de agosto. Antes desse revés, a equipe havia mostrado força ofensiva com uma vitória por 5 a 1 sobre o UNFP FC e triunfos consecutivos sobre Guingamp e Nantes, embora uma derrota por 2 a 1 para o Angers também tenha feito parte de sua programação de pré-temporada.

Lens x Lorient: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 14 de março de 2026, quando o Lorient venceu o Lens por 2 a 1 em casa. Antes disso, o Lens havia vencido por 3 a 0 quando as equipes se enfrentaram no Bollaert-Delelis, em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre os clubes pela Ligue 1, o Lens tem o retrospecto geral mais forte, com três vitórias contra uma do Lorient, além de uma partida terminada em empate.

Classificação de Lens x Lorient

Na tabela da Ligue 1, o Lens ocupa atualmente a sétima colocação, enquanto o Lorient aparece em nono.