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Como comprar ingressos para Lens x Le Havre: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Lens enfrenta o Le Havre na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

O Lens recebe o Le Havre no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

No encontro mais recente entre os clubes pelo campeonato, em 30 de janeiro de 2026, o RC Lens venceu por 1 a 0 no Stade Bollaert-Delelis. O histórico do confronto inclui jogos emocionantes com muitos gols, como a vitória do Le Havre por 4 a 3 no mesmo estádio, em março de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Lens e Le Havre pela Ligue 1?

Lens x Le Havre acontece no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

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Campeonato Francês - Rodada 13
Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Le Havre pela Ligue 1?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Lens e Le Havre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do RC Lens para os jogos em casa no Stade Bollaert-Delelis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lens x Le Havre pela Ligue 1?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para a próxima partida entre Lens e Le Havre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Arquibancada norte (torcedores mais fervorosos e cânticos): de € 30 a € 55
  • Arquibancada sul (famílias e vista elevada): de € 40 a € 70
  • Arquibancada leste (área corporativa e serviço de alimentação): de € 90 a € 180
  • Arquibancada oeste (setores VIP e executivos): de € 150 a € 250

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda:

  • Ingressos comuns e lugares nos setores superiores: preços a partir de cerca de € 47 a € 75
  • Categoria 2 / opções de lugares centrais: preços entre € 78 e € 120
  • Categoria 1 / lugares de revenda com vista privilegiada: a partir de € 130

Lens x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Le Havre

O Lens soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu em casa por 1 a 0 para o Lille pela Ligue 1. Nesse período, também foi derrotado por 3 a 0 pelo Club Brugge na Champions League. Pelo lado positivo, as vitórias sobre o Paris FC (2 a 1) e o Troyes (3 a 1 fora de casa) trouxeram algum alívio. O Lens marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Le Havre venceu uma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 5 para o Paris Saint-Germain pela Ligue 1. Nesse período, também perdeu por 4 a 3 para o Marseille e por 1 a 3 para o Auxerre no campeonato. Seu único resultado positivo foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Boulogne em um amistoso. O Le Havre sofreu 11 gols nas quatro derrotas pelo campeonato nessa sequência.

RCL

RCL - Sequência

CLB
D3-0
PAR
V2-1
LIL
D1-0
COM
D1-9
OM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/16
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LEH

LEH - Sequência

LIL
D1-0
AJA
D1-3
OM
D4-3
PSG
D1-5
FCL
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/15
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lens x Le Havre: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Ligue 1, em 30 de janeiro de 2026, quando o Lens venceu por 1 a 0 no Stade Bollaert-Delelis. Nos últimos cinco confrontos, o retrospecto está equilibrado: duas vitórias do Lens, duas do Le Havre e um empate. O encontro mais recente em Bollaert terminou com vitória do Le Havre por 3 a 4, em março de 2025, enquanto o Lens venceu por 2 a 1 quando as equipes se enfrentaram em Le Havre, em agosto de 2025.

Confrontos

LensEmpateLe Havre
3
1
1
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Lens badge
Lens
RCL
2
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
4
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Lens badge
Lens
RCL
2
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FJ
9Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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