Como comprar ingressos para Lens x Le Havre: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Lens recebe o Le Havre no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

No encontro mais recente entre os clubes pelo campeonato, em 30 de janeiro de 2026, o RC Lens venceu por 1 a 0 no Stade Bollaert-Delelis. O histórico do confronto inclui jogos emocionantes com muitos gols, como a vitória do Le Havre por 4 a 3 no mesmo estádio, em março de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Lens e Le Havre pela Ligue 1?

Lens x Le Havre acontece no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

Campeonato Francês - Rodada 13 5 de dez. de 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Le Havre pela Ligue 1?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Lens e Le Havre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do RC Lens para os jogos em casa no Stade Bollaert-Delelis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lens x Le Havre pela Ligue 1?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para a próxima partida entre Lens e Le Havre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Arquibancada norte (torcedores mais fervorosos e cânticos): de € 30 a € 55

de € 30 a € 55 Arquibancada sul (famílias e vista elevada): de € 40 a € 70

de € 40 a € 70 Arquibancada leste (área corporativa e serviço de alimentação): de € 90 a € 180

de € 90 a € 180 Arquibancada oeste (setores VIP e executivos): de € 150 a € 250

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns e lugares nos setores superiores: preços a partir de cerca de € 47 a € 75

preços a partir de cerca de € 47 a € 75 Categoria 2 / opções de lugares centrais: preços entre € 78 e € 120

preços entre € 78 e € 120 Categoria 1 / lugares de revenda com vista privilegiada: a partir de € 130

Lens x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Le Havre

O Lens soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu em casa por 1 a 0 para o Lille pela Ligue 1. Nesse período, também foi derrotado por 3 a 0 pelo Club Brugge na Champions League. Pelo lado positivo, as vitórias sobre o Paris FC (2 a 1) e o Troyes (3 a 1 fora de casa) trouxeram algum alívio. O Lens marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Le Havre venceu uma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 5 para o Paris Saint-Germain pela Ligue 1. Nesse período, também perdeu por 4 a 3 para o Marseille e por 1 a 3 para o Auxerre no campeonato. Seu único resultado positivo foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Boulogne em um amistoso. O Le Havre sofreu 11 gols nas quatro derrotas pelo campeonato nessa sequência.

Lens x Le Havre: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Ligue 1, em 30 de janeiro de 2026, quando o Lens venceu por 1 a 0 no Stade Bollaert-Delelis. Nos últimos cinco confrontos, o retrospecto está equilibrado: duas vitórias do Lens, duas do Le Havre e um empate. O encontro mais recente em Bollaert terminou com vitória do Le Havre por 3 a 4, em março de 2025, enquanto o Lens venceu por 2 a 1 quando as equipes se enfrentaram em Le Havre, em agosto de 2025.