Como comprar ingressos para Lens x Como: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O próximo confronto será o primeiro jogo oficial entre os dois clubes em competições da UEFA.
O Como chega embalado, especialmente pela vitória convincente por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League, além de boas atuações na Serie A.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Lens x Como pela Champions League?
Lens x Como será disputado no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Lens x Como pela Champions League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre RC Lens e Como 1907, no Stade Bollaert-Delelis, há algumas opções principais:
- Venda oficial do clube: Você pode consultar o site oficial do RC Lens para verificar a disponibilidade de ingressos para o jogo em casa, as vendas para sócios e a abertura da bilheteria ao público geral.
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a Ticombo.
Quanto custam os ingressos para Lens x Como pela Champions League?
Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre RC Lens e Como 1907 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou em plataformas de revenda:
1. Canais oficiais do clube
- Entrada comum / setores padrão: Os ingressos oficiais para uma única partida geralmente custam a partir de cerca de € 40,00 nos setores básicos.
- Arquibancada norte (Kop / torcedores mais fervorosos): Os preços padrão variam de € 30,00 a € 55,00.
- Arquibancada sul (famílias e vista elevada): Os preços oficiais variam de € 40,00 a € 70,00.
- Arquibancada leste (assentos corporativos): Os pacotes oficiais do clube variam de € 90,00 a € 180,00.
- Arquibancada oeste (VIP e camarotes executivos): Os ingressos oficiais premium e VIP variam de € 150,00 a € 250,00.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:
- Revenda nos setores atrás dos gols / anel superior: Os ingressos mais baratos geralmente custam de € 100,00 a € 115,00.
- Categoria 2 / setores gerais de revenda: Os assentos padrão revendidos em setores gerais custam aproximadamente de € 120,00 a € 150,00.
- Categoria 1 / revenda nos setores laterais: Os assentos com vista privilegiada ao longo da linha lateral geralmente custam entre € 175,00 e € 260,00.
- Pacotes VIP e premium de revenda: Os setores centrais mais procurados e os pacotes de hospitalidade podem chegar a € 300,00 a € 450,00 ou mais, dependendo da disponibilidade.
Lens x Como pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Lens e Como
O Lens venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1, e a equipe agora soma três derrotas nos últimos cinco jogos. O ponto positivo dessa sequência continua sendo a vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Prague na Champions League. O Lens também empatou por 2 a 2 com o Le Mans. Nessas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu sete.
O Como venceu três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas, com mais um resultado no conjunto de dados. Seu resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League. A equipe também venceu o Napoli por 2 a 1 e o Genoa por 4 a 1 na Serie A. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Frosinone na Serie A. O Como marcou 12 gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.
Lens x Como: histórico recente de confrontos
Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Lens e Como. Esta partida será o primeiro encontro entre os dois clubes neste nível.
|#
|J
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|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
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|5
|+9
|9
V
V
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|2
|3
|3
|0
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|+4
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E
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|1
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|3
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|6
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D
D
D
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|3
|0
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|3
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|10
|-6
|0
D
D
D
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|3
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|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D