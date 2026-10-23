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Como comprar ingressos para Lens x Como: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Lens enfrenta o Como na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O próximo confronto será o primeiro jogo oficial entre os dois clubes em competições da UEFA.

O Como chega embalado, especialmente pela vitória convincente por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League, além de boas atuações na Serie A.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Lens x Como pela Champions League?

Lens x Como será disputado no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

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Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Como pela Champions League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre RC Lens e Como 1907, no Stade Bollaert-Delelis, há algumas opções principais:

  • Venda oficial do clube: Você pode consultar o site oficial do RC Lens para verificar a disponibilidade de ingressos para o jogo em casa, as vendas para sócios e a abertura da bilheteria ao público geral.
  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Quanto custam os ingressos para Lens x Como pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre RC Lens e Como 1907 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Entrada comum / setores padrão: Os ingressos oficiais para uma única partida geralmente custam a partir de cerca de € 40,00 nos setores básicos.
  • Arquibancada norte (Kop / torcedores mais fervorosos): Os preços padrão variam de € 30,00 a € 55,00.
  • Arquibancada sul (famílias e vista elevada): Os preços oficiais variam de € 40,00 a € 70,00.
  • Arquibancada leste (assentos corporativos): Os pacotes oficiais do clube variam de € 90,00 a € 180,00.
  • Arquibancada oeste (VIP e camarotes executivos): Os ingressos oficiais premium e VIP variam de € 150,00 a € 250,00.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

  • Revenda nos setores atrás dos gols / anel superior: Os ingressos mais baratos geralmente custam de € 100,00 a € 115,00.
  • Categoria 2 / setores gerais de revenda: Os assentos padrão revendidos em setores gerais custam aproximadamente de € 120,00 a € 150,00.
  • Categoria 1 / revenda nos setores laterais: Os assentos com vista privilegiada ao longo da linha lateral geralmente custam entre € 175,00 e € 260,00.
  • Pacotes VIP e premium de revenda: Os setores centrais mais procurados e os pacotes de hospitalidade podem chegar a € 300,00 a € 450,00 ou mais, dependendo da disponibilidade.

Lens x Como pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Como

O Lens venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1, e a equipe agora soma três derrotas nos últimos cinco jogos. O ponto positivo dessa sequência continua sendo a vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Prague na Champions League. O Lens também empatou por 2 a 2 com o Le Mans. Nessas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu sete.

O Como venceu três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas, com mais um resultado no conjunto de dados. Seu resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League. A equipe também venceu o Napoli por 2 a 1 e o Genoa por 4 a 1 na Serie A. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Frosinone na Serie A. O Como marcou 12 gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.

RCL

RCL - Sequência

ASM
D2-1
OL
V2-1
SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COM

COM - Sequência

FRC
D2-0
ROM
E0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
MUN
V4-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lens x Como: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Lens e Como. Esta partida será o primeiro encontro entre os dois clubes neste nível.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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