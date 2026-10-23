Como comprar ingressos para Lens x Como: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O próximo confronto será o primeiro jogo oficial entre os dois clubes em competições da UEFA.

O Como chega embalado, especialmente pela vitória convincente por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League, além de boas atuações na Serie A.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Lens x Como pela Champions League?

Lens x Como será disputado no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Como pela Champions League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre RC Lens e Como 1907, no Stade Bollaert-Delelis, há algumas opções principais:

Venda oficial do clube: Você pode consultar o site oficial do RC Lens para verificar a disponibilidade de ingressos para o jogo em casa, as vendas para sócios e a abertura da bilheteria ao público geral.

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Quanto custam os ingressos para Lens x Como pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre RC Lens e Como 1907 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Entrada comum / setores padrão: Os ingressos oficiais para uma única partida geralmente custam a partir de cerca de € 40,00 nos setores básicos.

Arquibancada norte (Kop / torcedores mais fervorosos): Os preços padrão variam de € 30,00 a € 55,00 .

Arquibancada sul (famílias e vista elevada): Os preços oficiais variam de € 40,00 a € 70,00 .

Arquibancada leste (assentos corporativos): Os pacotes oficiais do clube variam de € 90,00 a € 180,00 .

Arquibancada oeste (VIP e camarotes executivos): Os ingressos oficiais premium e VIP variam de € 150,00 a € 250,00 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Revenda nos setores atrás dos gols / anel superior: Os ingressos mais baratos geralmente custam de € 100,00 a € 115,00 .

Categoria 2 / setores gerais de revenda: Os assentos padrão revendidos em setores gerais custam aproximadamente de € 120,00 a € 150,00 .

Categoria 1 / revenda nos setores laterais: Os assentos com vista privilegiada ao longo da linha lateral geralmente custam entre € 175,00 e € 260,00 .

Pacotes VIP e premium de revenda: Os setores centrais mais procurados e os pacotes de hospitalidade podem chegar a € 300,00 a € 450,00 ou mais , dependendo da disponibilidade.

Lens x Como pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Como

O Lens venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1, e a equipe agora soma três derrotas nos últimos cinco jogos. O ponto positivo dessa sequência continua sendo a vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Prague na Champions League. O Lens também empatou por 2 a 2 com o Le Mans. Nessas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu sete.

O Como venceu três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas, com mais um resultado no conjunto de dados. Seu resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League. A equipe também venceu o Napoli por 2 a 1 e o Genoa por 4 a 1 na Serie A. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Frosinone na Serie A. O Como marcou 12 gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.

Lens x Como: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Lens e Como. Esta partida será o primeiro encontro entre os dois clubes neste nível.