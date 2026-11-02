O Leeds United recebe o Tottenham Hotspur no sábado, 7 de novembro de 2026, em Elland Road, em Leeds.

O confronto mais recente entre as equipes pela Premier League aconteceu em maio de 2026 e terminou em um disputado empate por 1 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. Antes disso, o Tottenham venceu por 2 a 1 fora de casa, em Elland Road, em outubro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Leeds United x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Leeds United e Tottenham Hotspur pela Premier League?

Leeds United x Tottenham Hotspur acontece no sábado, 7 de novembro de 2026, em Elland Road, em Leeds.

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 07:30 Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Leeds United e Tottenham Hotspur pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A principal opção é comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Leeds United, para torcedores da casa, ou pelo portal de ingressos do Tottenham Hotspur, caso você seja um torcedor visitante elegível. Em geral, é necessário ser sócio do clube para ter acesso às etapas prioritárias de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para Leeds United x Tottenham Hotspur pela Premier League, em Elland Road, separados entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Os ingressos comuns para adultos geralmente custam entre aproximadamente £ 37,50 e £ 62,50 , com grande variação conforme o setor e o nível da arquibancada, como os blocos inferiores ou superiores das laterais ou atrás dos gols.

Os ingressos comuns para adultos geralmente custam entre aproximadamente , com grande variação conforme o setor e o nível da arquibancada, como os blocos inferiores ou superiores das laterais ou atrás dos gols. Pacotes oficiais de hospitalidade: As opções de assentos premium vendidas diretamente pelo clube, que incluem acesso a lounges e refeições antes do jogo, partem de preços iniciais mais altos para partidas de grande destaque.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os ingressos comuns para esta partida custam atualmente a partir de cerca de £ 125 , com preços médios em torno de £ 469 , dependendo da demanda e da localização exata do assento.

Os ingressos comuns para esta partida custam atualmente a partir de cerca de , com preços médios em torno de , dependendo da demanda e da localização exata do assento. Revenda de pacotes premium e VIP: Assentos VIP com serviços de hospitalidade, pacotes para o setor superior das laterais e opções combinadas variam de £ 325 a mais de £ 600+ por ingresso.

Leeds United x Tottenham Hotspur pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Leeds United e Tottenham Hotspur

O Leeds venceu uma, empatou três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate sem gols com o Crystal Palace pela Premier League, depois de uma vitória de destaque por 4 a 1 sobre o Newcastle United. A pesada derrota por 6 a 3 para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa foi o ponto baixo dessa sequência, embora os empates consecutivos na liga contra Brighton e Brentford, antes e depois da eliminação na copa, mostrem uma equipe difícil de vencer na competição.

O retrospecto recente do Tottenham não é animador. A equipe de De Zerbi perdeu três, empatou uma e venceu uma de suas últimas cinco partidas. Sua única vitória veio contra o Liverpool, na Copa da Liga Inglesa. Na Premier League, não conseguiu vencer nenhuma das quatro partidas, empatando por 0 a 0 com Everton e Nottingham Forest antes de perder por 3 a 2 para o Aston Villa. A equipe marcou apenas um gol em seus últimos quatro jogos pela liga.

Leeds United x Tottenham Hotspur: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1, com o Tottenham recebendo o Leeds em seu estádio em maio de 2026. Antes disso, o Leeds venceu por 2 a 1 em Elland Road em outubro de 2025, sua vitória mais recente em casa nesse confronto. Nos últimos cinco encontros registrados pela Premier League, o Tottenham tem o melhor retrospecto geral, com três vitórias, contra uma do Leeds e um empate.