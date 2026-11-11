O Leeds United recebe o Ipswich Town no sábado, 5 de Desember de 2026, no Elland Road, em Leeds.

Nos confrontos oficiais mais recentes entre os clubes, durante a temporada 2023/24 da Championship, o Leeds levou a melhor ao vencer as duas partidas: primeiro, por 4 a 3 em um jogo emocionante no Portman Road; depois, por 4 a 0 no Elland Road, sem sofrer gols. Historicamente, os duelos entre os dois clubes no Elland Road costumam ter muito em jogo e contar com uma torcida apaixonada, dadas suas ricas histórias no futebol inglês.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Leeds United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Leeds United x Ipswich Town pela Premier League?

Leeds United x Ipswich Town acontece no sábado, 5 de Desember de 2026, no Elland Road, em Leeds.

Premier League - Rodada 14 5 de dez. de 2026 - 10:00 Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Ipswich Town pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Leeds United e Ipswich Town pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A principal e mais confiável opção para comprar ingressos pelo preço original é a plataforma oficial de venda do Leeds United, embora a disponibilidade dependa muito da sua condição de sócio, como no programa My Leeds Membership.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Ipswich Town pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Leeds United e Ipswich Town pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum para adultos: Geralmente custa entre £ 35 e £ 60 .

Geralmente custa entre . Ingressos com desconto (jovens e idosos): Geralmente custam entre £ 20 e £ 40 .

Geralmente custam entre . Pacotes de hospitalidade: As experiências premium de hospitalidade em dia de jogo começam em torno de £ 150 a £ 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Revenda de ingressos comuns: Os preços geralmente começam em torno de £ 75 a £ 110 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos de alta demanda ou premium: Os preços variam de £ 130 a mais de £ 200.

Leeds United x Ipswich Town pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Leeds United e Ipswich Town

O Leeds United não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela Premier League: foram três empates e duas derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Bournemouth. Nesse período, também empatou por 0 a 0 com Sunderland e Crystal Palace. O Leeds ainda empatou por 1 a 1 com o Manchester United e perdeu por 2 a 1 para o Arsenal, marcando apenas dois gols e sofrendo cinco nos cinco jogos.

O Ipswich Town somou uma vitória e dois empates, além de sofrer duas derrotas, nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Hull City; antes, nessa sequência, venceu o Fulham por 2 a 1. O Ipswich perdeu por 3 a 2 para o Manchester City e por 1 a 0 para o Everton, marcando sete gols e sofrendo sete nos cinco jogos.

Leeds United x Ipswich Town: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 23 de dezembro de 2023, quando o Leeds United recebeu o Ipswich Town pela Championship e venceu por 4 a 0 no Elland Road. Antes disso, em agosto de 2023, o Ipswich sofreu uma derrota apertada por 4 a 3 em casa para o Leeds. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos pela Championship, o Leeds soma três vitórias, contra duas do Ipswich.