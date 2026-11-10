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Como comprar ingressos para Leeds United x Coventry City: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Leeds United enfrenta o Coventry City na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

O Leeds United recebe o Coventry City no sábado, 28 de novembro de 2026, no Elland Road, em Leeds.

Um dos confrontos recentes mais marcantes entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2025, quando o Leeds venceu o Coventry City fora de casa por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados entre eles pela Championship, o Leeds levou a melhor, com três vitórias contra duas do Coventry.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Leeds United x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Leeds United x Coventry City pela Premier League?

Leeds United x Coventry City será disputado no Elland Road, em Leeds, no sábado, 28 de novembro de 2026.

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Premier League - Rodada 12
Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Coventry City pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Leeds United e Coventry City pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Compra diretamente pelos sites oficiais do Leeds United ou do Coventry City, com ingressos verificados pelo preço original, sujeita à disponibilidade e às exigências de associação aos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Coventry City pela Premier League?

Confira as opções de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Leeds United e Coventry City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Preço original / preço padrão: Os ingressos comuns para adultos geralmente custam entre £ 37,50 e £ 62,50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anúncios de menor preço: Geralmente começam em torno de £ 140 a £ 178.
  • Revenda premium e hospitalidade: Geralmente começam em torno de £ 493 a £ 628 ou mais.

Leeds United x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Leeds United e Coventry City

O Leeds United chega a este confronto com uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Premier League. Em sua partida mais recente, empatou por 0 a 0 fora de casa com o Sunderland. Também empatou por 1 a 1 fora de casa com o Manchester United. A vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United foi o resultado de maior destaque nesse período, embora a derrota por 2 a 1 para o Arsenal mostre a irregularidade que tem marcado sua temporada. O Leeds marcou seis gols e sofreu três nessas cinco partidas.

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Coventry City somou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 0 a 1 em casa para o Fulham, pela Premier League, e a equipe perdeu por 3 a 1 para o Tottenham Hotspur na semana anterior. A vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle foi o ponto alto desse período, mas as derrotas para o Aston Villa na Copa da Liga Inglesa e para o Nottingham Forest fora de casa evidenciam a dificuldade da situação do time. O Coventry marcou seis gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

LEE

LEE - Sequência

ARS
D2-1
MUN
E1-1
SUN
E0-0
BOU
D2-0
TOT
V1-0
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COV

COV - Sequência

NEW
V4-1
TOT
D3-1
FUL
D0-1
SUN
V3-1
EVE
D3-1
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Leeds United x Coventry City: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram mais recentemente pela Championship, em fevereiro de 2025, quando o Leeds United venceu o Coventry City fora de casa por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados, todos pela Championship, o Leeds leva clara vantagem, com três vitórias contra duas do Coventry. O Leeds marcou oito gols nessas cinco partidas, enquanto o Coventry fez seis.

Confrontos

LeedsEmpateCoventry
2
1
2
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
8Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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