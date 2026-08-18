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Como comprar ingressos para Leeds United x Brentford: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a estreia do Leeds em casa na Premier League contra o Brentford

A atmosfera é sempre elétrica quando o Leeds United entra em campo em Elland Road, e ela estará mais intensa do que nunca para a estreia em casa na Premier League no domingo, 30 de agosto, contra o Brentford. Não perca a chance de fazer parte desta grande ocasião e reserve já os seus ingressos para a partida.

O Leeds afastou qualquer preocupação com o rebaixamento na temporada passada com uma reta final forte de campanha. A equipe ficou invicta durante um período de dois meses entre março e maio, o que incluiu três vitórias consecutivas em Elland Road. O time de Daniel Farke, que agora conta com o muito badalado Harry Wilson, tentará manter esse embalo em casa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Leeds United x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Leeds United e Brentford pela Premier League?

Leeds United x Brentford está marcado para começar às 14h BST, em Elland Road, em Leeds, no domingo, 30 de agosto.

crest
Premier League - Rodada 2
Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Brentford pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguiram lugar no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Brentford pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora as porcentagens de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para torcedores visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Elas praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

LEE

LEE - Sequência

RBL
V2-0
MUN
D1-1
FCA
V4-0
NFO
V0-1
NFO
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BRE

BRE - Sequência

LIV
E1-1
REN
V2-4
SGE
V7-0
TOT
V3-0
BIR
V1-6
Gol marcado (sofrido)
21/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

LeedsEmpateBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Leeds x Brentford

3-4-2-1
Leeds crest
Leeds
LEE
Formação
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinB. AaronsonB. AaronsonN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinC. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. SchadeK. SchadeM. DamsgaardM. DamsgaardV. JaneltV. JaneltM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-2-1
Leeds

Time titular

Brentford

Reservas

Técnico

  • D. Farke
  • K. Andrews
Leeds

Lesões e suspensões

Brentford

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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