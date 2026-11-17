Lech Poznan recebe o Ferencvaros na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Stadion Poznan, em Poznanon.

Os dois clubes chegam a este confronto europeu sem histórico de duelos entre si e, portanto, sem partidas anteriores em competições oficiais que sirvam de referência. Ambos buscam pontos importantes na parte intermediária da tabela para aumentar suas chances de avançar na fase de liga de tabela única da Liga Europa de 2026–27.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lech Poznan x Ferencvaros, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Lech Poznan x Ferencvaros pela Liga Europa?

Lech Poznan x Ferencvaros acontece no Stadion Poznan, em Poznanon, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 Stadion Poznan

Como comprar ingressos para Lech Poznan x Ferencvaros pela Liga Europa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo Lech Poznan x Ferencvaros Crete pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Lech Poznań ou pelo site do clube. Essa é a principal e mais segura forma de garantir lugares no Enea Stadion.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelo clube estiverem esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando a carga inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Lech Poznan x Ferencvaros pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Lech Poznan x Ferencvaros pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Geralmente custam de aproximadamente € 15 a € 70 .

Geralmente custam de aproximadamente . Pacotes de hospitalidade Silver: O preço padrão do clube é de cerca de € 115 .

O preço padrão do clube é de cerca de . Pacotes de hospitalidade Gold: Lugares premium na altura da linha do meio-campo, com serviço de alimentação, custam cerca de € 310 .

Lugares premium na altura da linha do meio-campo, com serviço de alimentação, custam cerca de . Ingressos infantis: Geralmente começam em torno de € 10 a € 15.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas feitas pelo clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns / lugares de revenda: Geralmente partem de cerca de € 45 a € 55 .

Geralmente partem de cerca de . Preço médio de mercado: Geralmente fica entre € 65 e € 340.

Lech Poznan x Ferencvaros pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Momento de Lech Poznan e Ferencvaros

O Lech Poznan registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Zaglebie Lubin na Ekstraklasa, depois de uma derrota por 3 a 1 para o Benfica na Liga Europa. Nesse período, também venceu o Wisla Krakow por 3 a 1 no campeonato polonês e ganhou do Legia Warszawa por 1 a 2 fora de casa.

O Fencvaros venceu seus cinco jogos mais recentes, marcou 13 gols e sofreu um. Seu último resultado foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Vasas Budapest na primeira divisão húngara, apenas alguns dias depois de vencer o AC Milan por 2 a 0 fora de casa pela Liga Europa. Antes, nessa sequência, goleou o MTK Budapest por 5 a 0 e derrotou o Torreense por 4 a 1 em competição europeia.

Lech Poznan x Ferencvaros: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Lech Poznan e Ferencvaros. As equipes chegam a esta partida sem um histórico de encontros recentes que sirva de referência.