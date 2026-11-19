O Lecce recebe o Sassuolo no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Stadio Via del Mare, em Lecce.
O confronto mais recente entre as equipes, em maio de 2026, teve cinco gols no Mapei Stadium. O Lecce arrancou uma vitória por 3 a 2 fora de casa com um gol dramático de Nikola Štulić aos 90 minutos, já nos acréscimos. Antes, na mesma temporada 2025/26, os dois times haviam empatado sem gols em um jogo equilibrado disputado em Lecce, em outubro de 2025.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lecce x Sassuolo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Lecce x Sassuolo pela Serie A?
Lecce x Sassuolo será disputado no Stadio Via del Mare, em Lecce, no sábado, 12 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Lecce x Sassuolo pela Serie A?
Estas são as opções para comprar ingressos para Lecce x Sassuolo pela Serie A:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos: É possível comprar ingressos diretamente na seção de bilheteria do site oficial do US Lecce. Em geral, a venda ao público começa cerca de uma a duas semanas antes da partida. Os ingressos também podem ser adquiridos em pontos de venda físicos autorizados da Vivaticket em Lecce.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando os lotes da venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Lecce x Sassuolo pela Serie A?
Confira os preços dos ingressos para Lecce x Sassuolo pela Serie A:
1. Canais oficiais do clube
- Curve Nord / Sud e Distinti (atrás dos gols / setores de canto): € 19 (inteira) / € 9 (menores de 14 anos)
- Setor visitante (Settore Ospiti): € 19 (inteira) / € 9 (menores de 14 anos)
- Tribuna Est (arquibancada leste): € 25 (inteira) / € 13 (menores de 14 anos)
- Tribuna Centrale Inferiore (setor central inferior): € 35 (inteira) / € 16 (menores de 14 anos)
- Tribuna Centrale Superiore (setor central superior): € 55 (inteira) / € 23 (menores de 14 anos)
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setores atrás dos gols e de canto (opção mais barata): de € 15 a € 35
- Setores laterais / Tribuna Est (faixa intermediária): de € 45 a € 75
- Setores centrais / Tribuna Centrale (categoria premium): de € 80 a € 105 ou mais
Lecce x Sassuolo pela Serie A: Tudo o que você precisa saber
Momento de Lecce e Sassuolo
O Lecce soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Serie A. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Torino, depois de perder por 2 a 1 para o Genoa. O único destaque positivo nessa sequência foi a vitória por 3 a 0 fora de casa sobre a Udinese. A equipe de Di Francesco marcou 10 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas, números que refletem um time capaz de produzir no ataque, mas sem consistência defensiva.
O Sassuolo perdeu seus últimos cinco jogos pela Serie A. Na partida mais recente, foi derrotado por 3 a 0 pela Roma. Nessa sequência, também perdeu por 4 a 2 em casa para a Fiorentina e sofreu uma goleada por 6 a 2 diante da Lazio. O Sassuolo marcou nove gols, mas sofreu 20 nessas cinco partidas, o que evidencia os problemas defensivos que contribuíram para a demissão de Aquilani.
Lecce x Sassuolo: Histórico recente de confrontos
O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em maio de 2026, quando o Lecce venceu por 3 a 2 no estádio do Sassuolo, pela Serie A. Nos últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições, o Lecce venceu duas vezes, o Sassuolo também venceu duas, e houve um empate. Os times empataram sem gols em outubro de 2025, enquanto o Sassuolo venceu por 2 a 0 em um jogo pela Copa da Itália em setembro de 2024.