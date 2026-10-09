Le Mans enfrenta o Toulouse na sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Stade Marie-Marvingt.
Ao longo da história, os dois clubes construíram um retrospecto de confronto direto bastante equilibrado, com 22 encontros oficiais, 7 vitórias do Le Mans, 8 vitórias do Toulouse e 7 empates. Este confronto representa um teste importante para ambos os clubes, que buscam somar pontos valiosos para subir na tabela da Ligue 1.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Mans x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Le Mans e Toulouse pela Ligue 1?
Como comprar ingressos para Le Mans x Toulouse pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Le Mans e Toulouse, siga estas principais opções de compra:
1. Plataformas oficiais de venda de ingressos dos clubes
- Jogo em casa (no Stade Marie-Marvingt): A forma mais direta de garantir ingressos é por meio do portal oficial de venda online do Le Mans FC. Você pode selecionar o setor e o assento de sua preferência diretamente no mapa digital de lugares.
- Setor visitante (torcedores do Toulouse): Se você quiser ficar na seção visitante, os ingressos normalmente são distribuídos pelo site oficial de vendas do Toulouse FC ou por grupos designados de torcedores visitantes.
2. Mercados secundários e gerais de ingressos
- Plataformas de revenda: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, anunciam ingressos revendidos por detentores individuais de assentos. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda dos torcedores.
Quanto custam os ingressos para Le Mans x Toulouse pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre Le Mans e Toulouse variam de acordo com o local de compra e o setor escolhido:
1. Venda oficial do clube (preço de face)
- Categoria 4 / Setores ativos / Atrás do gol: € 15 a € 25
- Categoria 2 / Escanteios e laterais superiores: € 20 a € 35
- Categoria 1 / Setores centrais e premium: € 35 a € 60+
- Preços com desconto (estudantes / menores de 14 anos): € 10,50 a € 23,50
2. Mercado secundário e plataformas de revenda
Quando as janelas principais de venda se encerram, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada para o dia do jogo.
- Assentos de entrada: € 45 a € 55
- Categoria 1 e assentos nobres: € 80 a € 140+
Le Mans x Toulouse pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Le Mans e Toulouse
O Le Mans não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, com três empates e duas derrotas nesse período. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Lens na Ligue 1, após um empate anterior por 1 a 1 com o Nice. A equipe marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu nove, e foi derrotada por 3 a 2 pelo Rennes em sua única derrota em casa na Ligue 1 durante essa sequência.
O Toulouse também vive dificuldades, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Lorient, embora tenha perdido três de seus últimos quatro jogos oficiais. Os visitantes marcaram cinco gols ao longo dessa sequência de cinco partidas, enquanto sofreram sete.
Le Mans x Toulouse: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em janeiro de 2010, quando o Toulouse venceu por 3 a 1 fora de casa contra o Le Mans na Ligue 1. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Toulouse venceu três, o Le Mans nenhum, com um empate. Historicamente, o Toulouse tem sido o lado dominante neste confronto, vencendo os dois encontros da temporada 2008-09 sem sofrer gol.