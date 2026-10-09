Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Francês
team-logoLe Mans
Stade Marie-Marvingt
team-logoToulouse
Book Le Mans vs Toulouse Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Le Mans x Toulouse: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Le Mans
Toulouse
Campeonato Francês

Le Mans enfrenta o Toulouse na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Le Mans enfrenta o Toulouse na sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Stade Marie-Marvingt.

Ao longo da história, os dois clubes construíram um retrospecto de confronto direto bastante equilibrado, com 22 encontros oficiais, 7 vitórias do Le Mans, 8 vitórias do Toulouse e 7 empates. Este confronto representa um teste importante para ambos os clubes, que buscam somar pontos valiosos para subir na tabela da Ligue 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Mans x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Le Mans e Toulouse pela Ligue 1?

crest
Campeonato Francês - Rodada 7
Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Toulouse pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Le Mans e Toulouse, siga estas principais opções de compra:

1. Plataformas oficiais de venda de ingressos dos clubes

  • Jogo em casa (no Stade Marie-Marvingt): A forma mais direta de garantir ingressos é por meio do portal oficial de venda online do Le Mans FC. Você pode selecionar o setor e o assento de sua preferência diretamente no mapa digital de lugares.
  • Setor visitante (torcedores do Toulouse): Se você quiser ficar na seção visitante, os ingressos normalmente são distribuídos pelo site oficial de vendas do Toulouse FC ou por grupos designados de torcedores visitantes.

2. Mercados secundários e gerais de ingressos

  • Plataformas de revenda: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, anunciam ingressos revendidos por detentores individuais de assentos. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda dos torcedores.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Toulouse pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre Le Mans e Toulouse variam de acordo com o local de compra e o setor escolhido:

1. Venda oficial do clube (preço de face)

  • Categoria 4 / Setores ativos / Atrás do gol: € 15 a € 25
  • Categoria 2 / Escanteios e laterais superiores: € 20 a € 35
  • Categoria 1 / Setores centrais e premium: € 35 a € 60+
  • Preços com desconto (estudantes / menores de 14 anos): € 10,50 a € 23,50

2. Mercado secundário e plataformas de revenda

Quando as janelas principais de venda se encerram, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada para o dia do jogo.

  • Assentos de entrada: € 45 a € 55
  • Categoria 1 e assentos nobres: € 80 a € 140+

Le Mans x Toulouse pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Toulouse

O Le Mans não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, com três empates e duas derrotas nesse período. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Lens na Ligue 1, após um empate anterior por 1 a 1 com o Nice. A equipe marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu nove, e foi derrotada por 3 a 2 pelo Rennes em sua única derrota em casa na Ligue 1 durante essa sequência.

O Toulouse também vive dificuldades, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Lorient, embora tenha perdido três de seus últimos quatro jogos oficiais. Os visitantes marcaram cinco gols ao longo dessa sequência de cinco partidas, enquanto sofreram sete.

LEM

LEM - Sequência

REN
D3-2
NCE
E1-1
RCL
E2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
TFC

TFC - Sequência

B29
E2-2
LIL
D0-1
FCL
E2-2
LEH
V3-2
PAU
D2-3
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Le Mans x Toulouse: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em janeiro de 2010, quando o Toulouse venceu por 3 a 1 fora de casa contra o Le Mans na Ligue 1. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Toulouse venceu três, o Le Mans nenhum, com um empate. Historicamente, o Toulouse tem sido o lado dominante neste confronto, vencendo os dois encontros da temporada 2008-09 sem sofrer gol.

Confrontos

Le MansEmpateToulouse
0
1
4
Campeonato Francês
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FJ
Campeonato Francês
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FJ
3Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google