O Le Mans recebe o Monaco no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

O último confronto oficial entre os dois aconteceu em maio de 2013, pela Ligue 2, quando o Monaco venceu o Le Mans por 2 a 1. No histórico de confrontos entre as equipes em todas as competições, o Monaco tem uma ligeira vantagem, com mais vitórias, embora os jogos no estádio do Le Mans tenham sido frequentemente difíceis para os visitantes.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Mans x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Le Mans x Monaco pela Ligue 1?

Le Mans x Monaco será disputado no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Le Mans e AS Monaco, há algumas opções principais, dependendo da disponibilidade e da sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do clube (Le Mans FC): Como o Le Mans recebe a partida na MMArena, o portal oficial de ingressos do clube é a opção mais direta para comprar ingressos comuns para a torcida da casa, sujeitos à disponibilidade e a possíveis exigências de associação.

Como o Le Mans recebe a partida na MMArena, o portal oficial de ingressos do clube é a opção mais direta para comprar ingressos comuns para a torcida da casa, sujeitos à disponibilidade e a possíveis exigências de associação. Venda oficial de ingressos do clube (AS Monaco): Se você vai viajar para apoiar o Monaco como visitante, pode consultar o portal oficial de ingressos do clube para verificar a disponibilidade no setor visitante e a troca de vouchers.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Monaco pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Le Mans e Monaco variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns pelo preço original: Os ingressos comuns para a torcida da casa, comprados diretamente na bilheteria ou no portal oficial do Le Mans FC, geralmente custam de € 15 a € 60 , dependendo principalmente do setor escolhido no estádio.

Os ingressos comuns para a torcida da casa, comprados diretamente na bilheteria ou no portal oficial do Le Mans FC, geralmente custam de , dependendo principalmente do setor escolhido no estádio. Venda na bilheteria do estádio no dia do jogo: Os ingressos comprados diretamente na bilheteria do Stade Marie-Marvingt geralmente custam de € 15 a € 45, sujeitos à disponibilidade no dia da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos de revenda mais baratos: Os preços geralmente começam na faixa de € 45 a € 55 para lugares comuns ou em setores superiores.

Os preços geralmente começam na faixa de para lugares comuns ou em setores superiores. Setores privilegiados: Lugares com vista privilegiada nas laterais do campo, espaços VIP ou setores de alta procura podem custar a partir de € 80 a mais de € 140, dependendo da demanda geral pela partida.

Le Mans x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Monaco

O Le Mans chega a esta partida com uma campanha irregular nos últimos cinco jogos: uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Guingamp em um amistoso. Já pela Ligue 1, seu último resultado foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Lorient, em setembro. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Lens e por 1 a 1 com o Nice, resultados que sugerem uma equipe capaz de competir, mas que não consegue garantir bons resultados com regularidade. Nessas cinco partidas, o Le Mans marcou oito gols e sofreu sete, números que refletem tanto sua força ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

O Monaco vive um momento consideravelmente melhor. Venceu três dos últimos cinco jogos e, na Ligue 1, soma um empate e nenhuma derrota nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Pisa em um amistoso. Pelo campeonato, venceu o Lens por 2 a 1 antes de empatar por 1 a 1 com o Strasbourg. O resultado de maior destaque nessa sequência continua sendo a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Paris Saint-Germain, que reforçou suas credenciais como candidato ao título. O Monaco marcou sete gols nos últimos cinco jogos e sofreu apenas três.

Le Mans x Monaco: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2013, quando o Monaco venceu o Le Mans por 2 a 1 em uma partida da Ligue 2. Nos cinco confrontos anteriores registrados, o Monaco leva vantagem, com três vitórias contra uma do Le Mans, além de um empate. O número de gols nesses jogos foi relativamente equilibrado: o Monaco marcou nove e o Le Mans, sete.