Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Francês
team-logoLe Mans
Stade Marie-Marvingt
team-logoLorient
Book Le Mans vs Lorient Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Le Mans x Lorient: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Le Mans
Lorient
Campeonato Francês

Le Mans enfrenta o Lorient na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Le Mans enfrenta o Lorient no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

O FC Lorient leva vantagem nos confrontos competitivos recentes entre as duas equipes, com três vitórias nos últimos cinco encontros. O Le Mans tentará aproveitar ao máximo o fator casa para mudar o panorama diante de seus visitantes.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Mans x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Le Mans x Lorient acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

crest
Campeonato Francês - Rodada 5
Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Le Mans e Lorient no Stade Marie-Marvingt em 19 de setembro de 2026, você tem algumas opções, desde os canais oficiais do clube até mercados secundários de ingressos:

  • Loja oficial de ingressos do Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): O método mais seguro e direto é comprar os ingressos diretamente no site oficial de venda online do clube mandante. Os lugares padrão atrás dos gols geralmente começam em cerca de €7, com assentos na arquibancada principal chegando a €15 ou mais, dependendo da categoria.
  • Bilheteria do estádio: Se os ingressos não se esgotarem online com antecedência, entradas para o dia do jogo podem ser compradas pessoalmente nas bilheterias do Stade Marie-Marvingt no dia da partida.
  • Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube se esgotarem ou se você estiver procurando disponibilidade para não-sócios, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam assentos revendidos por torcedores.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Le Mans FC e FC Lorient no Stade Marie-Marvingt variam de acordo com a localização do assento e onde você os compra:

  • Bilheteria oficial & vendas diretas:
    • Assentos padrão/atrás do gol: Geralmente variam de €7 a €15 para assentos da categoria básica.
    • Arquibancada principal / assentos intermediários: Normalmente variam entre €15 e €60, dependendo do setor específico e da visão do campo.
  • Mercados secundários & de revenda:
    • Plataformas secundárias como a StubHub normalmente começam em cerca de €55 a €65 para a entrada básica, com preços médios em torno de €75 a €80, dependendo da demanda e da disponibilidade conforme o dia da partida se aproxima.

Le Mans x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Lorient

O Le Mans registrou duas vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brest na Ligue 1, em 22 de agosto, em sua primeira partida competitiva da nova temporada. A equipe também venceu o Angers por 3 a 2 fora de casa e o Nantes por 1 a 0 durante a pré-temporada, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Le Havre foi seu único revés nessa sequência. O Le Mans marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Os últimos cinco jogos do Lorient renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Nice na Ligue 1, em 22 de agosto. O resultado mais pesado em sua sequência recente foi a derrota por 4 a 1 para o Elversberg em um amistoso no dia 15 de agosto, embora a equipe tenha mostrado qualidade ofensiva antes, com uma vitória por 5 a 1 sobre o UNFP FC e um triunfo por 2 a 0 em casa do Guingamp. O Lorient marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

LEM

LEM - Sequência

LEH
D0-1
B29
E2-2
REN
D3-2
NCE
E1-1
RCL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FCL

FCL - Sequência

ELV
D4-1
NCE
E0-0
TRO
D1-2
RCL
V0-1
TFC
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Le Mans x Lorient: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Ligue 2 em 4 de fevereiro de 2020, quando o Lorient venceu o Le Mans por 4 a 2 em casa. Antes disso, o Le Mans recebeu o Lorient em agosto de 2019 na Ligue 2, com vitória do Lorient por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Lorient leva vantagem com três vitórias contra uma do Le Mans, com uma partida terminando empatada.

Confrontos

Le MansEmpateLorient
0
1
4
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FJ
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FJ
Campeonato Francês
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FJ
4Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Le Mans e Lorient

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google