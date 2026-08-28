Le Mans enfrenta o Lorient no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.
O FC Lorient leva vantagem nos confrontos competitivos recentes entre as duas equipes, com três vitórias nos últimos cinco encontros. O Le Mans tentará aproveitar ao máximo o fator casa para mudar o panorama diante de seus visitantes.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Mans x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Le Mans x Lorient pela Ligue 1?
Le Mans x Lorient acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.
Como comprar ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo entre Le Mans e Lorient no Stade Marie-Marvingt em 19 de setembro de 2026, você tem algumas opções, desde os canais oficiais do clube até mercados secundários de ingressos:
- Loja oficial de ingressos do Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): O método mais seguro e direto é comprar os ingressos diretamente no site oficial de venda online do clube mandante. Os lugares padrão atrás dos gols geralmente começam em cerca de €7, com assentos na arquibancada principal chegando a €15 ou mais, dependendo da categoria.
- Bilheteria do estádio: Se os ingressos não se esgotarem online com antecedência, entradas para o dia do jogo podem ser compradas pessoalmente nas bilheterias do Stade Marie-Marvingt no dia da partida.
- Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube se esgotarem ou se você estiver procurando disponibilidade para não-sócios, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam assentos revendidos por torcedores.
Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre Le Mans FC e FC Lorient no Stade Marie-Marvingt variam de acordo com a localização do assento e onde você os compra:
- Bilheteria oficial & vendas diretas:
- Assentos padrão/atrás do gol: Geralmente variam de €7 a €15 para assentos da categoria básica.
- Arquibancada principal / assentos intermediários: Normalmente variam entre €15 e €60, dependendo do setor específico e da visão do campo.
- Mercados secundários & de revenda:
- Plataformas secundárias como a StubHub normalmente começam em cerca de €55 a €65 para a entrada básica, com preços médios em torno de €75 a €80, dependendo da demanda e da disponibilidade conforme o dia da partida se aproxima.
Le Mans x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Le Mans e Lorient
O Le Mans registrou duas vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brest na Ligue 1, em 22 de agosto, em sua primeira partida competitiva da nova temporada. A equipe também venceu o Angers por 3 a 2 fora de casa e o Nantes por 1 a 0 durante a pré-temporada, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Le Havre foi seu único revés nessa sequência. O Le Mans marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Os últimos cinco jogos do Lorient renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Nice na Ligue 1, em 22 de agosto. O resultado mais pesado em sua sequência recente foi a derrota por 4 a 1 para o Elversberg em um amistoso no dia 15 de agosto, embora a equipe tenha mostrado qualidade ofensiva antes, com uma vitória por 5 a 1 sobre o UNFP FC e um triunfo por 2 a 0 em casa do Guingamp. O Lorient marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
Le Mans x Lorient: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Ligue 2 em 4 de fevereiro de 2020, quando o Lorient venceu o Le Mans por 4 a 2 em casa. Antes disso, o Le Mans recebeu o Lorient em agosto de 2019 na Ligue 2, com vitória do Lorient por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Lorient leva vantagem com três vitórias contra uma do Le Mans, com uma partida terminando empatada.
Confrontos
Classificação de Le Mans e Lorient
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
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|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
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|1
|2
|2
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|6
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E
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|2
|2
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|9
|-2
|5
V
E
D
E
D
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|1
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|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D