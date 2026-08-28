Le Mans enfrenta o Lorient no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

O FC Lorient leva vantagem nos confrontos competitivos recentes entre as duas equipes, com três vitórias nos últimos cinco encontros. O Le Mans tentará aproveitar ao máximo o fator casa para mudar o panorama diante de seus visitantes.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Mans x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Le Mans x Lorient acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

Campeonato Francês - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Le Mans e Lorient no Stade Marie-Marvingt em 19 de setembro de 2026, você tem algumas opções, desde os canais oficiais do clube até mercados secundários de ingressos:

Loja oficial de ingressos do Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): O método mais seguro e direto é comprar os ingressos diretamente no site oficial de venda online do clube mandante. Os lugares padrão atrás dos gols geralmente começam em cerca de €7, com assentos na arquibancada principal chegando a €15 ou mais, dependendo da categoria.

Bilheteria do estádio: Se os ingressos não se esgotarem online com antecedência, entradas para o dia do jogo podem ser compradas pessoalmente nas bilheterias do Stade Marie-Marvingt no dia da partida.

Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube se esgotarem ou se você estiver procurando disponibilidade para não-sócios, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam assentos revendidos por torcedores.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Le Mans FC e FC Lorient no Stade Marie-Marvingt variam de acordo com a localização do assento e onde você os compra:

Bilheteria oficial & vendas diretas:

Assentos padrão/atrás do gol: Geralmente variam de €7 a €15 para assentos da categoria básica. Arquibancada principal / assentos intermediários: Normalmente variam entre €15 e €60 , dependendo do setor específico e da visão do campo.

Mercados secundários & de revenda:

Plataformas secundárias como a StubHub normalmente começam em cerca de €55 a €65 para a entrada básica, com preços médios em torno de €75 a €80 , dependendo da demanda e da disponibilidade conforme o dia da partida se aproxima.



Le Mans x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Lorient

O Le Mans registrou duas vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brest na Ligue 1, em 22 de agosto, em sua primeira partida competitiva da nova temporada. A equipe também venceu o Angers por 3 a 2 fora de casa e o Nantes por 1 a 0 durante a pré-temporada, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Le Havre foi seu único revés nessa sequência. O Le Mans marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Os últimos cinco jogos do Lorient renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Nice na Ligue 1, em 22 de agosto. O resultado mais pesado em sua sequência recente foi a derrota por 4 a 1 para o Elversberg em um amistoso no dia 15 de agosto, embora a equipe tenha mostrado qualidade ofensiva antes, com uma vitória por 5 a 1 sobre o UNFP FC e um triunfo por 2 a 0 em casa do Guingamp. O Lorient marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Le Mans x Lorient: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Ligue 2 em 4 de fevereiro de 2020, quando o Lorient venceu o Le Mans por 4 a 2 em casa. Antes disso, o Le Mans recebeu o Lorient em agosto de 2019 na Ligue 2, com vitória do Lorient por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Lorient leva vantagem com três vitórias contra uma do Le Mans, com uma partida terminando empatada.