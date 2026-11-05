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Como comprar ingressos para Le Mans x Lille: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Le Mans enfrenta o Lille na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Le Mans recebe o Lille no sábado, 28 de novembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

O último confronto entre os clubes em uma competição de destaque ocorreu na Copa da França, em janeiro de 2018, quando o Lille venceu fora de casa por 4 a 2. Antes disso, no período em que disputaram juntos a Ligue 1, o duelo de abril de 2010 no Stade Marie-Marvingt terminou com vitória do Lille, visitante, por 2 a 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Mans x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Le Mans x Lille pela Ligue 1?

Le Mans x Lille acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans, no sábado, 28 de novembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 12
Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Lille pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Le Mans e Lille pela Ligue 1, no Stade Marie-Marvingt, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Consulte diretamente os sites oficiais do Le Mans FC e do LOSC Lille. Os canais de venda dos clubes geralmente são a opção mais confiável para comprar ingressos pelo preço original e costumam dar prioridade a sócios e titulares de carnês de temporada antes de abrir as vendas ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos estiverem completamente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as entradas disponibilizadas inicialmente se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lille pela Ligue 1?

Confira as opções de preços de ingressos para o próximo jogo entre Le Mans e Lille pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingresso comum: Os preços começam em torno de € 15 a € 25 para setores superiores ou atrás dos gols.
  • Categoria intermediária: Os preços geralmente variam entre € 35 e € 60.
  • Tribuna principal premium ou VIP: Os preços começam em torno de € 80 a € 120 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda de ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 50 a € 55 para assentos em setores superiores ou com visão restrita.
  • Assentos privilegiados em setores inferiores ou nas laterais: Os preços podem facilmente ultrapassar € 250 a € 400 ou mais quando a demanda é alta.

Le Mans x Lille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Lille

O Le Mans venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Auxerre pela Ligue 1, após uma derrota por 3 a 0 para o Toulouse. Sua única vitória nessa sequência veio contra o Lorient, por 2 a 1, em setembro. O Le Mans marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas, com as derrotas para PSG e Toulouse evidenciando sua irregularidade.

O Lille venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Monaco pela Ligue 1, após uma derrota por 4 a 2 para o Galatasaray na Champions League. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Europa, embora uma vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre tenha trazido algum alívio no cenário nacional. O Lille marcou seis gols e sofreu sete nessa sequência de cinco jogos.

LEM

LEM - Sequência

EAG
D2-1
PSG
D3-1
TFC
D0-3
AJA
E1-1
TRO
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIL

LIL - Sequência

B29
E1-1
GAL
D2-4
ASM
E1-1
RCL
V1-0
BOD
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Le Mans x Lille: retrospecto recente do confronto

O confronto oficial mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa da França, em janeiro de 2018, quando o Lille venceu o Le Mans fora de casa por 4 a 2. Antes disso, uma partida da Ligue 1 em abril de 2010 também terminou com vitória do Lille, por 2 a 1, como visitante no Stade Marie-Marvingt. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Lille soma três vitórias, contra uma do Le Mans, além de um empate. Os times não se enfrentam em uma partida oficial há vários anos, o que torna este encontro pela Ligue 1 um reencontro raro.

Confrontos

Le MansEmpateLille
1
1
3
Copa da França
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Lille badge
Lille
LIL
4
FJ
Campeonato Francês
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Le Mans
LEM
1
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Lille
LIL
2
FJ
Campeonato Francês
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Lille
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3
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0
FJ
Campeonato Francês
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Le Mans
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0
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Lille
LIL
0
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
1
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Le Mans
LEM
3
FJ
6Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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