O Le Mans recebe o Lille no sábado, 28 de novembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

O último confronto entre os clubes em uma competição de destaque ocorreu na Copa da França, em janeiro de 2018, quando o Lille venceu fora de casa por 4 a 2. Antes disso, no período em que disputaram juntos a Ligue 1, o duelo de abril de 2010 no Stade Marie-Marvingt terminou com vitória do Lille, visitante, por 2 a 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Mans x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Le Mans x Lille pela Ligue 1?

Le Mans x Lille acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans, no sábado, 28 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Lille pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Le Mans e Lille pela Ligue 1, no Stade Marie-Marvingt, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Consulte diretamente os sites oficiais do Le Mans FC e do LOSC Lille. Os canais de venda dos clubes geralmente são a opção mais confiável para comprar ingressos pelo preço original e costumam dar prioridade a sócios e titulares de carnês de temporada antes de abrir as vendas ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos estiverem completamente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as entradas disponibilizadas inicialmente se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lille pela Ligue 1?

Confira as opções de preços de ingressos para o próximo jogo entre Le Mans e Lille pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum: Os preços começam em torno de € 15 a € 25 para setores superiores ou atrás dos gols.

Os preços começam em torno de para setores superiores ou atrás dos gols. Categoria intermediária: Os preços geralmente variam entre € 35 e € 60 .

Os preços geralmente variam entre . Tribuna principal premium ou VIP: Os preços começam em torno de € 80 a € 120 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 50 a € 55 para assentos em setores superiores ou com visão restrita.

Os preços começam em torno de para assentos em setores superiores ou com visão restrita. Assentos privilegiados em setores inferiores ou nas laterais: Os preços podem facilmente ultrapassar € 250 a € 400 ou mais quando a demanda é alta.

Le Mans x Lille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Lille

O Le Mans venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Auxerre pela Ligue 1, após uma derrota por 3 a 0 para o Toulouse. Sua única vitória nessa sequência veio contra o Lorient, por 2 a 1, em setembro. O Le Mans marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas, com as derrotas para PSG e Toulouse evidenciando sua irregularidade.

O Lille venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Monaco pela Ligue 1, após uma derrota por 4 a 2 para o Galatasaray na Champions League. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Europa, embora uma vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre tenha trazido algum alívio no cenário nacional. O Lille marcou seis gols e sofreu sete nessa sequência de cinco jogos.

Le Mans x Lille: retrospecto recente do confronto

O confronto oficial mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa da França, em janeiro de 2018, quando o Lille venceu o Le Mans fora de casa por 4 a 2. Antes disso, uma partida da Ligue 1 em abril de 2010 também terminou com vitória do Lille, por 2 a 1, como visitante no Stade Marie-Marvingt. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Lille soma três vitórias, contra uma do Le Mans, além de um empate. Os times não se enfrentam em uma partida oficial há vários anos, o que torna este encontro pela Ligue 1 um reencontro raro.