O Le Mans recebe o Lille no sábado, 28 de novembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.
O último confronto entre os clubes em uma competição de destaque ocorreu na Copa da França, em janeiro de 2018, quando o Lille venceu fora de casa por 4 a 2. Antes disso, no período em que disputaram juntos a Ligue 1, o duelo de abril de 2010 no Stade Marie-Marvingt terminou com vitória do Lille, visitante, por 2 a 1.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Mans x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Le Mans x Lille pela Ligue 1?
Le Mans x Lille acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans, no sábado, 28 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Le Mans x Lille pela Ligue 1?
Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Le Mans e Lille pela Ligue 1, no Stade Marie-Marvingt, você tem algumas opções principais:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: Consulte diretamente os sites oficiais do Le Mans FC e do LOSC Lille. Os canais de venda dos clubes geralmente são a opção mais confiável para comprar ingressos pelo preço original e costumam dar prioridade a sócios e titulares de carnês de temporada antes de abrir as vendas ao público em geral.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos estiverem completamente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as entradas disponibilizadas inicialmente se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lille pela Ligue 1?
Confira as opções de preços de ingressos para o próximo jogo entre Le Mans e Lille pela Ligue 1:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingresso comum: Os preços começam em torno de € 15 a € 25 para setores superiores ou atrás dos gols.
- Categoria intermediária: Os preços geralmente variam entre € 35 e € 60.
- Tribuna principal premium ou VIP: Os preços começam em torno de € 80 a € 120 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda de ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 50 a € 55 para assentos em setores superiores ou com visão restrita.
- Assentos privilegiados em setores inferiores ou nas laterais: Os preços podem facilmente ultrapassar € 250 a € 400 ou mais quando a demanda é alta.
Le Mans x Lille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Le Mans e Lille
O Le Mans venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Auxerre pela Ligue 1, após uma derrota por 3 a 0 para o Toulouse. Sua única vitória nessa sequência veio contra o Lorient, por 2 a 1, em setembro. O Le Mans marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas, com as derrotas para PSG e Toulouse evidenciando sua irregularidade.
O Lille venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Monaco pela Ligue 1, após uma derrota por 4 a 2 para o Galatasaray na Champions League. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Europa, embora uma vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre tenha trazido algum alívio no cenário nacional. O Lille marcou seis gols e sofreu sete nessa sequência de cinco jogos.
Le Mans x Lille: retrospecto recente do confronto
O confronto oficial mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa da França, em janeiro de 2018, quando o Lille venceu o Le Mans fora de casa por 4 a 2. Antes disso, uma partida da Ligue 1 em abril de 2010 também terminou com vitória do Lille, por 2 a 1, como visitante no Stade Marie-Marvingt. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Lille soma três vitórias, contra uma do Le Mans, além de um empate. Os times não se enfrentam em uma partida oficial há vários anos, o que torna este encontro pela Ligue 1 um reencontro raro.