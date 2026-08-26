Le Mans enfrenta o Lens no domingo, 13 de setembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez em competição oficial na Ligue 2, em julho de 2019, quando o Lens venceu fora de casa por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. O retrospecto histórico do confronto nos últimos cinco encontros é bastante equilibrado, com duas vitórias do Le Mans, duas do Lens e um empate.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Mans x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre Le Mans e Lens pela Ligue 1?

Le Mans x Lens acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans, com o pontapé inicial marcado como parte do calendário de jogos da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Lens pela Ligue 1?

Os ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre Le Mans e RC Lens no Stade Marie-Marvingt podem ser adquiridos por alguns métodos principais:

Canais oficiais dos clubes: Consulte os portais oficiais de ingressos do Le Mans FC ou do RC Lens para comprar entradas padrão diretamente com os clubes assim que a venda ao público for aberta.

Plataformas secundárias de ingressos: Se os ingressos padrão se esgotarem ou se você estiver procurando categorias específicas de assento, sites de revenda e comparação de ingressos, como o StubHub, listam opções de mercado secundário para esta partida.

Bilheteria e vendas no estádio: Sujeito à disponibilidade mais perto do dia do jogo, os ingressos também podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio ou em pontos de venda físicos no local.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lens pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre Le Mans e Lens, em 13 de setembro de 2026, variam de acordo com a plataforma, o setor e a antecedência da compra:

Venda primária

Canais oficiais dos clubes: Os ingressos padrão com valor de face comprados diretamente pelo Le Mans FC ou RC Lens normalmente variam de € 15 a € 60 , dependendo do setor e da arquibancada.

Bilheteria do estádio: Os ingressos para o dia da partida comprados na bilheteria do Stade Marie-Marvingt geralmente começam em torno de € 15 a € 45 , sujeito à disponibilidade.

Venda secundária

Plataformas de revenda:S Anúncios no mercado secundário e sites de comparação de ingressos, como o StubHub, normalmente começam de € 45 a € 55 para assentos de entrada, enquanto categorias de assentos premium podem ultrapassar € 80 a € 140+ , dependendo da demanda.

Le Mans x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Lens

O Le Mans somou duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brest na Ligue 1 em 22 de agosto, o primeiro jogo oficial da nova temporada. Antes, na pré-temporada, venceu o Angers fora de casa por 3 a 2 e o Nantes por 1 a 0, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Le Havre foi o único revés. O Le Mans marcou oito gols e sofreu cinco nesses cinco compromissos.

O Lens venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre na Ligue 1 em 22 de agosto, depois da vitória no Trophée des Champions sobre o Paris Saint-Germain em 16 de agosto. O Lens também bateu o Villarreal por 3 a 1 na pré-temporada, embora derrotas para o Sunderland, por 2 a 0, e um empate sem gols contra o Famalicão tenham aparecido antes em sua preparação. Nesses cinco jogos, o Lens marcou nove gols e sofreu cinco.

Le Mans x Lens: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre Le Mans e Lens aconteceu na Ligue 2 em 27 de julho de 2019, quando o Lens venceu por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos disputados na Ligue 2, o Le Mans tem duas vitórias, assim como o Lens, com uma partida terminando empatada. As equipes não se enfrentam em jogo oficial desde aquele duelo de 2019.