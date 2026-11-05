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Como comprar ingressos para Le Havre x Strasbourg: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Le Havre enfrenta o Strasbourg pela Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Le Havre recebe o Strasbourg no sábado, 28 de novembro de 2026, no Stade Oceane, em Le Havre.

No confronto mais recente entre os dois pela Ligue 1 no Stade Océane, em fevereiro de 2026, o Le Havre conquistou uma vitória difícil por 2 a 1 sobre o Strasbourg. Os jogos entre os dois clubes costumam ter muitos gols: a grande maioria dos confrontos recentes terminou com mais de 2,5 gols.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Havre x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Le Havre x Strasbourg pela Ligue 1?

Le Havre x Strasbourg começa no sábado, 28 de novembro de 2026, no Stade Oceane, em Le Havre.

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Campeonato Francês - Rodada 12
Stade Oceane

Como comprar ingressos para Le Havre x Strasbourg pela Ligue 1?

Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para Le Havre x Strasbourg pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Bilheterias oficiais dos clubes: Consulte os sites oficiais do Le Havre AC ou do RC Strasbourg. Os ingressos para jogos em casa costumam ser disponibilizados primeiro a sócios e titulares de ingressos de temporada dos clubes, antes da abertura das vendas ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Le Havre x Strasbourg pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Le Havre e Strasbourg pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Arquibancadas atrás dos gols e nos cantos: Os ingressos comuns atrás dos gols geralmente custam de € 15 a € 25.
  • Arquibancadas laterais e centrais: Os assentos premium nas laterais custam de € 35 a € 55.
  • Ingressos com desconto: Os ingressos com desconto para jovens, estudantes ou crianças costumam custar de € 10 a € 30.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Ingressos comuns: Preços iniciais em torno de € 38 a € 50.
  • Preço médio de mercado: Preços iniciais em torno de € 65 a € 75.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Custam de € 90 a € 100 ou mais, dependendo da demanda.

Le Havre x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Havre e Strasbourg

O Le Havre venceu uma vez e perdeu quatro em seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Marseille pela Ligue 1. Nesse período, também foi derrotado pelo Auxerre (3 a 1), Lille (1 a 0) e Toulouse (3 a 2). Uma vitória por 6 a 1 sobre o Boulogne em um amistoso representa seu único triunfo nesses cinco jogos. Nessa amostra, o Le Havre marcou 11 gols e sofreu 17.

O Strasbourg empatou uma vez e perdeu quatro de seus últimos cinco jogos. Foi derrotado por 3 a 0 pelo Rennes na partida mais recente e também perdeu para o Paris Saint-Germain (3 a 1), Nice (2 a 1) e Paris FC (2 a 1) nesse período. Seu único ponto veio no empate por 1 a 1 com o Monaco. O Strasbourg marcou cinco gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

LEH

LEH - Sequência

BOU
V6-1
LIL
D1-0
AJA
D1-3
OM
D4-3
PSG
D1-5
Gol marcado (sofrido)
11/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
STR

STR - Sequência

PAR
D2-1
NCE
D2-1
PSG
D1-3
REN
D3-0
AJA
V5-1
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Le Havre x Strasbourg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o Le Havre venceu o Strasbourg em casa por 2 a 1 pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Le Havre tem duas vitórias, o Strasbourg também tem duas, e houve um empate. A diferença no número de gols nesses encontros foi pequena ao longo de toda a série.

Confrontos

Le HavreEmpateStrasbourg
3
0
2
Campeonato Francês
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Le Havre
LEH
2
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Strasbourg
STR
1
FJ
Campeonato Francês
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Strasbourg
STR
1
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Le Havre
LEH
0
FJ
Campeonato Francês
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Strasbourg
STR
2
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Le Havre
LEH
3
FJ
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Le Havre
LEH
0
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Strasbourg
STR
3
FJ
Campeonato Francês
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Le Havre
LEH
3
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Strasbourg
STR
1
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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