O Le Havre recebe o Paris Saint-Germain na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, no Stade Océane, em Le Havre.

O retrospecto favorece os visitantes: o PSG venceu o confronto anterior entre as equipes por 1 a 0 no Stade Océane, no início do ano. A equipe da casa, comandada por Digard, precisará corrigir as falhas defensivas para desafiar os atuais campeões de Luis Enrique, que contam com um elenco repleto de estrelas, neste importante duelo do campeonato nacional.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Havre x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Le Havre x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

O Le Havre recebe o Paris Saint-Germain no Stade Océane, em Le Havre, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 9 30 de out. de 2026 - 14:00 Stade Oceane

Como comprar ingressos para Le Havre x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para Le Havre x Paris Saint-Germain no Stade Océane, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Portal oficial de ingressos do Le Havre AC: Consulte diretamente o site oficial do Le Havre AC para verificar a venda inicial de ingressos, os períodos de prioridade para sócios e os setores comuns.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Le Havre x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Le Havre x Paris Saint-Germain no Stade Océane variam conforme a localização do assento e o canal de compra:

1. Canais oficiais do clube

Assentos comuns: Os preços geralmente variam de € 15 a € 55 , dependendo da categoria e do setor.

Setores atrás dos gols e nos cantos: Os preços desses assentos geralmente começam em torno de € 15 a € 20 .

Setores laterais e centrais: Os preços desses assentos laterais de categoria superior variam de € 35 a € 55 .

Ingressos com desconto: Os ingressos com desconto para estudantes, jovens e crianças menores de 14 anos geralmente custam entre € 10 e € 30 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda inicial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Como jogos contra adversários de destaque, como o Paris Saint-Germain, atraem uma demanda enorme, os preços podem variar de € 110 a € 210 ou mais , dependendo da disponibilidade e da localização dos assentos.

Le Havre x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Havre e Paris Saint-Germain

O Le Havre tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Ligue 1: uma vitória, dois empates e duas derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 2 para o Toulouse. Nesse período, também foi derrotado por Brest e Monaco, enquanto os empates com Angers e Lyon pouco aliviaram a situação. A equipe de Digard marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas, um retrospecto defensivo que preocupa o time da casa.

Os últimos cinco jogos do PSG em todas as competições mostram um cenário mais favorável: três vitórias, um empate e uma derrota. A equipe venceu o Marseille por 2 a 1 na partida mais recente, além de superar o Brest por 1 a 0 na Ligue 1 e golear o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions League. O único revés foi a derrota por 2 a 1 para o Monaco, e um empate por 2 a 2 com o Lille completou a sequência. A equipe de Luis Enrique marcou 12 gols e sofreu cinco nesse período.

Le Havre x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o PSG venceu por 1 a 0 no Stade Océane, em partida da Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG levou a melhor, com quatro vitórias e um empate, sem nenhuma vitória do Le Havre. O PSG marcou 13 gols e sofreu apenas cinco nessas cinco partidas.