Como comprar ingressos para Le Havre x Lorient: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Le Havre recebe o Lorient no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Oceane, em Le Havre.

No confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1, em maio de 2026, o Le Havre venceu o Lorient por 2 a 0 fora de casa, no Stade du Moustoir, sem sofrer gols. Nos últimos cinco encontros entre os clubes em todas as competições, o Le Havre leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Lorient, além de dois empates.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Havre x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Le Havre x Lorient pela Ligue 1?

Le Havre x Lorient acontece no Stade Oceane, em Le Havre, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Oceane

Como comprar ingressos para Le Havre x Lorient pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Le Havre e Lorient, no Stade Océane, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta e segura é comprar pelo site oficial do Le Havre AC ou na Athletic Store, localizada no Stade Océane. A compra direta garante o preço original e a entrada oficial.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Le Havre x Lorient pela Ligue 1?

Veja os preços dos ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Le Havre AC e FC Lorient no Stade Océane:

1. Canais oficiais do clube

Categoria padrão / entrada comum: Os ingressos comprados diretamente pelo portal oficial do Le Havre AC geralmente custam a partir de cerca de € 15 a € 25 para lugares comuns atrás dos gols e nos setores superiores.

Os ingressos comprados diretamente pelo portal oficial do Le Havre AC geralmente custam a partir de cerca de para lugares comuns atrás dos gols e nos setores superiores. Lugares na lateral do campo / tribunas premium: Os lugares centrais nas tribunas inferiores e superiores geralmente custam de € 30 a € 60 , dependendo da localização exata do setor.

Os lugares centrais nas tribunas inferiores e superiores geralmente custam de , dependendo da localização exata do setor. Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências VIP oficiais do clube e os lugares em camarotes custam de € 100 a € 250 ou mais, com acesso a lounges exclusivos e serviço de alimentação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Entrada comum / setor superior: Os ingressos mais baratos são anunciados a partir de cerca de € 40 a € 45 (aproximadamente US$ 45).

Os ingressos mais baratos são anunciados a partir de cerca de (aproximadamente US$ 45). Setores intermediários e lugares na lateral do campo: Os lugares comuns custam, em média, entre € 65 e € 85 , dependendo da demanda atual.

Os lugares comuns custam, em média, entre , dependendo da demanda atual. Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Os ingressos de hospitalidade premium e os lugares centrais com vista privilegiada custam a partir de aproximadamente € 100 a € 110 ou mais.

Le Havre x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Havre e Lorient

O Le Havre registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Boulogne em um amistoso, em 2 de outubro, mas o desempenho na Ligue 1 conta outra história. Na competição, somou apenas dois pontos nos últimos quatro jogos, com derrotas para Toulouse (3 a 2) e Brest (1 a 2), entre as quais empatou sem gols com o Angers. Um empate por 1 a 1 fora de casa com o Lyon no fim de agosto completa uma sequência que mostra que o Le Havre é capaz de competir, mas tem tido dificuldades para garantir os resultados.

Nos últimos cinco jogos, o Lorient teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu único triunfo foi fora de casa contra o Lens, por 1 a 0. Empatou por 2 a 2 com o Toulouse e por 0 a 0 com o Nice, mas perdeu para o Le Mans (2 a 1) e o Troyes (1 a 2). Nessas cinco partidas, o Lorient marcou quatro gols e sofreu cinco, números que refletem uma equipe que não convence no ataque nem oferece total segurança na defesa.

Le Havre x Lorient: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em maio de 2026, quando o Le Havre venceu o Lorient por 2 a 0 fora de casa, em jogo da Ligue 1. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em setembro de 2025, quando o Le Havre recebeu o Lorient. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Le Havre tem o melhor retrospecto, com duas vitórias contra uma do Lorient, além de dois empates. O histórico dá motivos para o Le Havre se animar, especialmente pela vitória por 3 a 0 em casa sobre o Lorient em setembro de 2023.