O Le Havre recebe o Le Mans no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Stade Océane, em Le Havre.

No encontro mais recente entre as equipes, o Le Havre venceu o Le Mans fora de casa por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada, em 15 de agosto de 2026. Antes desse jogo preparatório, os dois times também se enfrentaram em julho de 2025, quando o Le Havre venceu por 2 a 0.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Le Havre x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Le Havre x Le Mans pela Ligue 1?

Le Havre x Le Mans será disputado no Stade Océane, em Le Havre, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Le Havre x Le Mans pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Le Havre x Le Mans pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial online do Le Havre AC (Billetterie Officielle du HAC): É a principal e mais segura opção para comprar ingressos pelo preço original. Os ingressos aparecem na programação de jogos para sábado, 12 de dezembro de 2026. As vendas costumam abrir em etapas, começando por um período de prioridade para quem tem ingresso de temporada antes da abertura ao público geral, sem necessidade de associação.

É a principal e mais segura opção para comprar ingressos pelo preço original. Os ingressos aparecem na programação de jogos para sábado, 12 de dezembro de 2026. As vendas costumam abrir em etapas, começando por um período de prioridade para quem tem ingresso de temporada antes da abertura ao público geral, sem necessidade de associação. Setor da torcida visitante (Le Mans FC): Os torcedores do Le Mans que viajarem para a partida podem comprar ingressos para o setor visitante (Tribune Visiteurs, com acesso pelo Portão G e pelo Estacionamento P3) pelos canais oficiais de venda do Le Mans FC antes do jogo ou na bilheteria destinada aos visitantes no Stade Océane no dia da partida, sujeitos à disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Le Havre x Le Mans pela Ligue 1?

Confira os preços estimados dos ingressos para Le Havre x Le Mans pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Arquibancadas atrás dos gols e nos cantos (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille): € 10 a € 20.

€ 10 a € 20. Lugares laterais e próximos aos cantos (Tribune Est Latérale / Intermédiaire): € 20 a € 35.

€ 20 a € 35. Lugares centrais na lateral do campo (Tribune Est Centrale / linha do meio-campo): € 35 a € 55.

€ 35 a € 55. Ingressos com desconto e tarifas familiares: € 8 a € 25.

€ 8 a € 25. Pacotes de lounge premium e hospitalidade (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges): € 150 a mais de € 600.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares de entrada atrás dos gols e nos cantos superiores: Preços iniciais em torno de € 26 a € 35.

Preços iniciais em torno de € 26 a € 35. Entradas comuns e lugares laterais intermediários: € 55 a € 75.

€ 55 a € 75. Lugares centrais na parte inferior da lateral e com vista privilegiada: € 80 a mais de € 130.

€ 80 a mais de € 130. Anúncios de revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: € 230 a mais de € 650.

Le Havre x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Havre e Le Mans

O Le Havre perdeu seus últimos cinco jogos oficiais, uma das piores sequências da divisão. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Lorient na Ligue 1. Nesse período, também perdeu por 5 a 1 para o Paris Saint-Germain. A equipe marcou cinco gols e sofreu 11 nessas cinco partidas, sem terminar nenhuma delas sem sofrer gols.

O Le Mans somou dois dos 15 pontos possíveis nos últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Monaco, em que marcou o gol de empate aos 90 minutos. Antes, nessa mesma sequência, perdeu por 3 a 0 para o Toulouse e por 3 a 1 para o Paris Saint-Germain. O Le Mans marcou quatro gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Le Havre x Le Mans: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi um amistoso em 15 de agosto de 2026, quando o Le Havre venceu o Le Mans fora de casa por 1 a 0. Antes disso, o Le Havre também venceu por 1 a 0 em um amistoso na casa do Le Mans, em julho de 2025. Em jogos oficiais, o último confronto foi pela Ligue 2, em 3 de dezembro de 2019, com vitória do Le Havre por 2 a 0 no Stade Océane. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados, o Le Havre venceu quatro vezes, e o Le Mans, uma.