Como comprar ingressos para Le Havre x Brest: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Le Havre enfrenta o Brest no sábado, 5 de setembro de 2026, no Stade Oceane, em Le Havre.

O Brest tem a melhor vantagem no retrospecto recente do confronto, tendo vencido três dos últimos quatro encontros entre os dois clubes na Ligue 1. No duelo mais recente pela liga, em 8 de março de 2026, o Brest garantiu uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Le Havre no Stade Francis-Le Blé.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Havre x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Le Havre x Brest pela Ligue 1?

Le Havre x Brest começa no Stade Oceane, em Le Havre, com o horário oficial de início confirmado nos detalhes da partida abaixo.

Campeonato Francês - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 14:45 Stade Oceane

Como comprar ingressos para Nice x Le Mans pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para OGC Nice x Le Mans FC (marcado para sábado, 5 de setembro de 2026, no Allianz Riviera):

Portal oficial de ingressos do OGC Nice: A principal e mais segura opção é a Billetterie oficial do OGC Nice. Selecione a partida na página inicial de ingressos do clube e escolha o setor e os assentos de sua preferência. Plataformas autorizadas de revenda: Plataformas secundárias como StubHub oferecem ingressos recolocados à venda caso a carga oficial se esgote. No estádio: Dependendo da disponibilidade geral mais perto do dia do jogo, os ingressos também podem estar disponíveis diretamente nas bilheterias do Allianz Riviera antes do pontapé inicial.

Quanto custam os ingressos para Nice x Le Mans pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para OGC Nice x Le Mans FC no Allianz Riviera, no sábado, 5 de setembro de 2026, geralmente variam entre £8 e £43+ (€9 a €50+) por meio das vendas oficiais de bilheteria:

Entrada geral / categorias jovens: Os preços começam em aproximadamente £8 (€9) para ingressos mais básicos ao público em geral e áreas das arquibancadas para famílias/jovens.

Assentos de categoria padrão: Lugares regulares nas arquibancadas laterais e no anel intermediário normalmente variam de £21 a £43 (€25 a €50), dependendo da proximidade do campo e da visão central.

Plataformas de revenda e mercado secundário: Se os ingressos primários se esgotarem, pontos de revenda autorizados ou plataformas de ingressos como StubHub geralmente listam assentos a partir de cerca de £45 a £100+ , dependendo da oferta e da localização do assento.

Le Havre x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Le Havre e Brest

O Le Havre chega para a nova temporada com uma campanha de pré-temporada de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Le Mans em 15 de agosto, após uma derrota por 3 a 2 para o Real Oviedo uma semana antes. Ao longo de cinco amistosos, o Le Havre marcou sete gols e sofreu seis, com um empate em 1 a 1 contra o Laval e uma vitória anterior por 2 a 1 sobre o Red Star completando sua preparação.

Os últimos cinco jogos do Brest renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Nottingham Forest em 16 de agosto, enquanto empatou por 2 a 2 com o Venezia e por 3 a 3 com o Guingamp em dois confrontos de muitos gols. O Brest marcou oito gols em cinco jogos de pré-temporada, mas também sofreu nove, incluindo uma derrota por 2 a 0 para o Al-Wakrah no fim de julho.

Le Havre x Brest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 8 de março de 2026, quando o Brest venceu por 2 a 0 em casa. Antes disso, o Le Havre havia conquistado uma vitória por 1 a 0 no Stade Oceane em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Brest leva vantagem com três vitórias contra uma do Le Havre, além de um empate, e marcou seis gols contra dois do adversário.

Classificação de Le Havre x Brest

Na classificação atual da Ligue 1, o Brest está em quarto lugar e o Le Havre aparece em quinto.