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Como comprar ingressos para Le Havre x Auxerre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Le Havre enfrenta o Auxerre na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Le Havre enfrenta o Auxerre no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade Océane, em Le Havre.

Historicamente, o Le Havre leva vantagem neste confronto, com 14 vitórias em 24 encontros competitivos anteriores contra o Auxerre. O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em empate por 1 a 1 em abril de 2026, durante a temporada 2025–26 da Ligue 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Havre x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Le Havre x Auxerre pela Ligue 1?

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Campeonato Francês - Rodada 7
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Como comprar ingressos para Le Havre x Auxerre pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Le Havre AC e AJ Auxerre no Stade Océane, siga estas opções:

1. Bilheteria oficial do clube

  • Torcedores da casa (setor do Le Havre):
    • Acesse o portal oficial de ingressos do Le Havre AC (billetterie.hac-foot.com).
  • Torcedores visitantes (setor visitante do Auxerre):
    • Os ingressos para o setor visitante geralmente são administrados diretamente pela bilheteria oficial do AJ Auxerre ou por grupos de torcedores autorizados. Confira o site oficial de ingressos do Auxerre (billetterie.aja.fr) mais perto do dia do jogo para ver as orientações de venda para visitantes.

2. Bilheteria do Stade Océane

  • Você pode comprar ingressos presencialmente na loja/bilheteria do Stade Océane, em Le Havre, durante o horário de funcionamento em dias úteis ou no dia do jogo, desde que ainda haja lugares disponíveis.

3. Plataformas secundárias e de revenda

  • Se as cotas oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub costumam listar ingressos de segunda mão para a partida. Certifique-se de escolher a entrega por transferência digital ou e-ticket.

Quanto custam os ingressos para Le Havre x Auxerre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo de Le Havre AC x AJ Auxerre pela Ligue 1 no Stade Océane variam dependendo de onde e como você os compra:

1. Preços oficiais de bilheteria do clube

Ao comprar diretamente no portal oficial de ingressos do Le Havre AC:

  • Assentos de categoria padrão: normalmente variam de € 18 a € 55, dependendo da localização no estádio (atrás dos gols ou nas arquibancadas centrais principais).
  • Jovens e concessões: ingressos com desconto para crianças e estudantes geralmente variam entre € 10 e € 25.
  • VIP e hospitalidade: assentos premium ou pacotes com acesso a lounge normalmente começam em cerca de € 120 a € 180+ por ingresso.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Quando as janelas primárias de venda de ingressos se fecham, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada para o dia do jogo.

  • Preço inicial: ingressos de revenda de entrada geralmente começam em torno de € 40 a € 50.
  • Preço médio de revenda: o preço médio do ingresso nos mercados secundários é de aproximadamente € 70 a € 80 por assento.

Le Havre x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Havre e Auxerre

O Le Havre venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em empate sem gols com o Angers na Ligue 1, enquanto sua derrota anterior na liga foi para o Brest, que venceu por 2 a 1 no Stade Océane. Ao longo dos últimos quatro jogos de Ligue 1, o Le Havre marcou dois gols e sofreu quatro. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Le Mans.

Os últimos cinco jogos do Auxerre mostram duas vitórias e três derrotas. A equipe venceu o Nice por 1 a 0 em seu compromisso mais recente pela Ligue 1, mas isso veio após uma pesada derrota por 5 a 2 para o Lens e um revés por 3 a 1 diante do Angers. O time de Still marcou oito gols ao longo das cinco partidas, mas sofreu dez, refletindo um padrão de produção ofensiva junto com vulnerabilidade defensiva.

LEH

LEH - Sequência

OL
E1-1
B29
D1-2
SCO
E0-0
TFC
D3-2
BOU
V6-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
AJA

AJA - Sequência

SCO
D1-3
OL
D3-1
NCE
V1-0
B29
V2-1
CLE
V4-3
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Le Havre x Auxerre: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes terminou em 1 a 1 no Stade Océane, pela Ligue 1, em abril de 2026. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos, o Le Havre leva vantagem com três vitórias contra duas do Auxerre, com os dois clubes tendo se enfrentado predominantemente na Ligue 1. O Le Havre venceu os dois encontros anteriores antes desse empate, incluindo uma vitória em casa por 3 a 1 em setembro de 2024.

Confrontos

Le HavreEmpateAuxerre
3
1
1
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FJ
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FJ
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FJ
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FJ
8Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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