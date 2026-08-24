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Como comprar ingressos para Le Havre x Angers: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Le Havre enfrenta o Angers na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Le Havre enfrenta o Angers no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade Océane, em Le Havre.

Os encontros recentes entre as duas equipes foram bastante equilibrados, com o Le Havre garantindo uma vitória em casa por 2 a 1 em janeiro de 2026 e empatando por 1 a 1 em Angers em abril de 2026. As duas equipes buscarão pontos importantes logo no início da campanha para ganhar embalo e se distanciar da metade inferior da tabela.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Havre x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Le Havre x Angers pela Ligue 1?

Le Havre x Angers acontece no Stade Océane, em Le Havre, com a partida marcada para a rodada atual da Ligue 1.

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Campeonato Francês - Rodada 4
Stade Oceane

Como comprar ingressos para Le Havre x Angers pela Ligue 1?

A compra de ingressos para o confronto Le Havre x Angers pela Ligue 1, no Stade Océane, envolve alguns passos principais:

Bilheteria oficial do clube

  • Site oficial: Visite a plataforma oficial de venda de ingressos do Le Havre AC (billetterie.hac-foot.com). Este é o método mais seguro e direto para garantir ingressos pelo valor de face.
  • Datas de liberação: Os ingressos para o dia do jogo normalmente entram em venda geral de 2 a 3 semanas antes da data da partida.
  • Bilheteria no dia do jogo: Se os ingressos não se esgotarem com antecedência, os lugares restantes poderão ser comprados no dia da partida diretamente nos guichês do Stade Océane.

Plataformas secundárias e de revenda

  • Agregadores: Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam assentos disponíveis de membros ou sócios-torcedores com carnê de temporada.

Quanto custam os ingressos para Le Havre x Angers pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida Le Havre x Angers pela Ligue 1, no Stade Océane, variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:

Preços da bilheteria oficial

  • Assentos padrão: Os ingressos pelo valor de face comprados diretamente com o Le Havre AC normalmente variam entre £15 e £45 (€18 e €52), dependendo do setor (atrás dos gols ou nas arquibancadas centrais principais).
  • Tarifas com desconto: As concessões para jovens, estudantes ou crianças geralmente ficam entre £10 e £25 (€12 e €30).

Preços do mercado secundário e de revenda

  • Preço inicial: Os assentos de entrada para admissão geral listados em plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub, começam em torno de £40 a £50 (€48 a €58 / US$ 52).
  • Preço médio: O preço médio geral em várias categorias do estádio nos sites de revenda é de cerca de £65 a £70 (~US$ 80).


Le Havre x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Havre e Angers

Os últimos cinco jogos do Le Havre renderam uma vitória, um empate e três derrotas. O único triunfo veio em um amistoso de clubes contra o Le Mans, enquanto a partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Monaco pela liga, em 23 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou cinco gols e sofreu seis, e ainda não conseguiu sair sem sofrer gols nessa sequência.

O Angers venceu três dos últimos cinco jogos, embora duas dessas vitórias tenham acontecido em amistosos de pré-temporada contra Paris FC e Lorient. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Lille pela liga, em 23 de agosto. A equipe venceu o Paris FC por 3 a 2 em seu último amistoso, mas esse embalo positivo não se manteve na rodada de abertura da Ligue 1.

LEH

LEH - Sequência

OVI
D3-2
LEM
V0-1
ASM
D0-1
OL
E1-1
B29
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SCO

SCO - Sequência

FCL
V2-1
PAR
V3-2
LIL
D0-2
AJA
V1-3
REN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Le Havre x Angers: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, em partida disputada pela Ligue 1 em Angers, em 18 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos, nenhum dos times dominou, com o Le Havre somando uma vitória, o Angers somando uma vitória e três partidas terminando empatadas. O Le Havre venceu em casa por 2 a 1 em janeiro de 2026, enquanto o Angers conquistou uma vitória por 1 a 0 no Stade Océane em dezembro de 2024.

Confrontos

Le HavreEmpateAngers
1
3
1
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FJ
Amistosos de clubes
Angers badge
Angers
SCO
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FJ
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Angers badge
Angers
SCO
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Le Havre e Angers

Na atual tabela da Ligue 1, o Le Havre está em 14º e o Angers ocupa o 15º lugar, com os dois clubes separados por uma margem pequena na parte de baixo da classificação.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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