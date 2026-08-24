Le Havre enfrenta o Angers no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade Océane, em Le Havre.

Os encontros recentes entre as duas equipes foram bastante equilibrados, com o Le Havre garantindo uma vitória em casa por 2 a 1 em janeiro de 2026 e empatando por 1 a 1 em Angers em abril de 2026. As duas equipes buscarão pontos importantes logo no início da campanha para ganhar embalo e se distanciar da metade inferior da tabela.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Havre x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Le Havre x Angers pela Ligue 1?

Le Havre x Angers acontece no Stade Océane, em Le Havre, com a partida marcada para a rodada atual da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 14:45 Stade Oceane

Como comprar ingressos para Le Havre x Angers pela Ligue 1?

A compra de ingressos para o confronto Le Havre x Angers pela Ligue 1, no Stade Océane, envolve alguns passos principais:

Bilheteria oficial do clube

Site oficial: Visite a plataforma oficial de venda de ingressos do Le Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ). Este é o método mais seguro e direto para garantir ingressos pelo valor de face.

Datas de liberação: Os ingressos para o dia do jogo normalmente entram em venda geral de 2 a 3 semanas antes da data da partida.

Bilheteria no dia do jogo: Se os ingressos não se esgotarem com antecedência, os lugares restantes poderão ser comprados no dia da partida diretamente nos guichês do Stade Océane.

Plataformas secundárias e de revenda

Agregadores: Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , listam assentos disponíveis de membros ou sócios-torcedores com carnê de temporada.

Quanto custam os ingressos para Le Havre x Angers pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida Le Havre x Angers pela Ligue 1, no Stade Océane, variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:

Preços da bilheteria oficial

Assentos padrão: Os ingressos pelo valor de face comprados diretamente com o Le Havre AC normalmente variam entre £15 e £45 (€18 e €52), dependendo do setor (atrás dos gols ou nas arquibancadas centrais principais).

Tarifas com desconto: As concessões para jovens, estudantes ou crianças geralmente ficam entre £10 e £25 (€12 e €30).

Preços do mercado secundário e de revenda

Preço inicial: Os assentos de entrada para admissão geral listados em plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub , começam em torno de £40 a £50 (€48 a €58 / US$ 52).

Preço médio: O preço médio geral em várias categorias do estádio nos sites de revenda é de cerca de £65 a £70 (~US$ 80).





Le Havre x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Havre e Angers

Os últimos cinco jogos do Le Havre renderam uma vitória, um empate e três derrotas. O único triunfo veio em um amistoso de clubes contra o Le Mans, enquanto a partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Monaco pela liga, em 23 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou cinco gols e sofreu seis, e ainda não conseguiu sair sem sofrer gols nessa sequência.

O Angers venceu três dos últimos cinco jogos, embora duas dessas vitórias tenham acontecido em amistosos de pré-temporada contra Paris FC e Lorient. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Lille pela liga, em 23 de agosto. A equipe venceu o Paris FC por 3 a 2 em seu último amistoso, mas esse embalo positivo não se manteve na rodada de abertura da Ligue 1.

Le Havre x Angers: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, em partida disputada pela Ligue 1 em Angers, em 18 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos, nenhum dos times dominou, com o Le Havre somando uma vitória, o Angers somando uma vitória e três partidas terminando empatadas. O Le Havre venceu em casa por 2 a 1 em janeiro de 2026, enquanto o Angers conquistou uma vitória por 1 a 0 no Stade Océane em dezembro de 2024.

Classificação de Le Havre e Angers

Na atual tabela da Ligue 1, o Le Havre está em 14º e o Angers ocupa o 15º lugar, com os dois clubes separados por uma margem pequena na parte de baixo da classificação.