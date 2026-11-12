O Derby della Capitale está de volta, com Lazio e Roma se enfrentando em uma das rivalidades mais acirradas do futebol italiano. Os clubes da capital se encontram no icônico Estádio Olímpico em 13 de dezembro de 2026, em um aguardado confronto pela Serie A.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você acompanhar a partida ao vivo. Continue lendo para saber como garantir seus ingressos agora e não ficar de fora.

Quando começa Lazio x Roma pela Serie A?

Lazio e Roma se enfrentam no Estádio Olímpico, em Roma, em horário ainda a ser confirmado oficialmente.

Campeonato Italiano - Rodada 15 13 de dez. de 2026 - 06:30 Stadio Olimpico, Rome

Onde comprar ingressos para Lazio x Roma?

O melhor lugar para encontrar ingressos é o site oficial da Lazio, que realiza as vendas pelo portal Vivaticket. Os ingressos costumam ser disponibilizados em etapas. A pré-venda geralmente é reservada a quem tem ingresso de temporada e a sócios do clube, que recebem a primeira oportunidade de garantir seus lugares. Depois desse período inicial, começa a venda para o público geral.

A StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial se esgotem. No mercado de revenda, é possível encontrar lugares disponíveis para este grande clássico mesmo depois que os canais oficiais não tiverem mais ingressos.

Quanto custam os ingressos para Lazio x Roma?

Os preços dos ingressos para este confronto da Serie A variam conforme o setor escolhido no Estádio Olímpico. Na compra direta pelo site oficial de ingressos da Lazio, os preços começam em € 30 para lugares nas curvas, setores conhecidos por oferecer a opção mais acessível para assistir à partida no estádio.

Lazio x Roma pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Lazio e Roma

A Lazio soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Napoli pela Serie A. Antes desse resultado, havia vencido quatro jogos seguidos no campeonato, incluindo uma vitória por 6 a 2 fora de casa sobre o Sassuolo e outra por 3 a 0 diante da Juventus. Nessas cinco partidas, a Lazio marcou 13 gols e sofreu seis.

A Roma venceu três e empatou um dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League. Na Serie A, venceu a Udinese por 5 a 2 fora de casa e o Cagliari por 4 a 2 antes da pausa para as seleções e, mais recentemente, bateu o Sassuolo por 3 a 0. A Roma marcou 17 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Lazio x Roma: retrospecto recente do confronto direto

O Derby della Capitale mais recente neste conjunto de dados aconteceu em 17 de maio de 2026, quando a Roma venceu a Lazio por 2 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Roma venceu três vezes, a Lazio venceu uma, e houve um empate. A única vitória da Lazio nessa sequência veio em uma derrota em casa por 0 a 1 em 21 de setembro de 2025, enquanto o empate por 1 a 1 no Olímpico em abril de 2025 foi o único jogo da série que terminou empatado.