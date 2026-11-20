A Lazio recebe a Roma no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio Olímpico, em Roma.

No encontro mais recente, em 17 de maio de 2026, a Roma venceu por 2 a 0 no Estádio Olímpico, com dois gols do zagueiro Gianluca Mancini, em um clássico acirrado no qual as duas equipes terminaram com dez jogadores. A Lazio quer encerrar sua sequência sem vitórias no clássico e dar o troco pela dupla derrota na liga na temporada passada. Por isso, o próximo confronto promete mais uma disputa intensa pela supremacia na Cidade Eterna.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lazio x Roma, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Lazio x Roma pela Serie A?

Lazio x Roma será disputado no Estádio Olímpico, em Roma, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Lazio x Roma pela Serie A?

Estas são as opções para comprar ingressos para Lazio x Roma pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Parceiro oficial de venda de ingressos: Os ingressos da venda oficial são vendidos exclusivamente pela Vivaticket e pelo site oficial da SS Lazio.

Os ingressos da venda oficial são vendidos exclusivamente pela Vivaticket e pelo site oficial da SS Lazio. Canais oficiais da Roma: Os ingressos para os setores da torcida visitante Curva Sud e Distinti Sud são administrados separadamente pelo portal oficial de ingressos da AS Roma, por meio da Vivaticket.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lazio x Roma pela Serie A?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Lazio x Roma pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Curva Nord e Distinti (atrás dos gols / setores inferiores): € 30 a € 50.

€ 30 a € 50. Tribuna Tevere (arquibancadas laterais): € 60 a € 120.

€ 60 a € 120. Tribuna Monte Mario (setores centrais / laterais premium): € 100 a € 180 ou mais.

€ 100 a € 180 ou mais. Áreas VIP e hospitalidade corporativa: € 250 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores / atrás dos gols (Curva / Distinti): € 95 a € 140

€ 95 a € 140 Arquibancadas laterais (Tribuna Tevere): € 150 a € 280

€ 150 a € 280 Assentos centrais e premium inferiores (Monte Mario): € 300 a € 550 ou mais

Lazio x Roma pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Lazio e Roma

A Lazio somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 1 a 1 em casa com o Napoli. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari, e a equipe também goleou o Sassuolo por 6 a 2 fora de casa nessa sequência. O time de Gattuso marcou 14 gols e sofreu apenas quatro nessas cinco partidas.

Nos últimos cinco jogos, a Roma somou três vitórias, um empate e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o Sassuolo por 3 a 0. Também derrotou a Udinese por 5 a 2 fora de casa. A única derrota ocorreu na Champions League, por 3 a 2 para o Manchester United. O time de Gasperini marcou 17 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Lazio x Roma: retrospecto recente do confronto

O Derby della Capitale mais recente deste conjunto de dados ocorreu em 17 de maio de 2026, quando a Roma venceu a Lazio por 2 a 0 no Estádio Olímpico, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, a Roma venceu três vezes, a Lazio uma, e houve um empate. A Roma não sofreu gols em dois desses cinco jogos.