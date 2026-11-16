Como comprar ingressos para Lazio x Atalanta: preços para o jogo da Serie A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Lazio recebe a Atalanta no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estádio Olímpico, em Roma.

Nos confrontos mais recentes pelo campeonato, a Lazio venceu em casa por 2 a 0 em fevereiro de 2026, após jogos equilibrados em temporadas anteriores, incluindo um empate por 0 a 0 e uma derrota por 1 a 0. As equipes também se enfrentaram pela Copa da Itália no início de 2026, em dois empates disputados: 2 a 2 e 1 a 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lazio x Atalanta, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lazio x Atalanta pela Serie A?

Lazio x Atalanta acontece no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estádio Olímpico, em Roma.

Campeonato Italiano - Rodada 14 6 de dez. de 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Lazio x Atalanta pela Serie A?

Para comprar ingressos para Lazio x Atalanta pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Os ingressos podem ser comprados diretamente com a SS Lazio ou por meio de sua parceira oficial de venda de ingressos, o principal canal para jogos realizados no Estádio Olímpico, em Roma.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lazio x Atalanta pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Lazio x Atalanta pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Lugares comuns na Curva ou atrás dos gols: € 25 a € 40

€ 25 a € 40 Distinti (arquibancadas laterais): € 45 a € 70

€ 45 a € 70 Tribuna Tevere / Monte Mario (arquibancadas principais): € 80 a € 180 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior / ingresso comum: € 50 a € 90

€ 50 a € 90 Setor inferior / lugares nas laterais do campo: € 110 a € 220

€ 110 a € 220 Revenda de ingressos premium / hospitalidade: € 250 a € 450 ou mais

Lazio x Atalanta pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Lazio e Atalanta

A Lazio chega em excelente fase, com vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari pela Serie A, com o gol decisivo marcado de cabeça por Pinamonti. Antes disso, a Lazio fez seis gols no Sassuolo na vitória por 6 a 2 fora de casa e venceu a Juventus por 3 a 0 também como visitante. Nesses cinco jogos, a Lazio marcou 14 gols e sofreu apenas quatro.

A Atalanta soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu em casa para o Parma por 3 a 0. Nesse período, também foi derrotada pelo Milan por 3 a 2 e pelo Ajax por 2 a 0, na Conference League. A equipe de Bérgamo empatou por 4 a 4 com o Frosinone e por 2 a 2 com a Fiorentina nos outros dois jogos, somando apenas cinco dos 15 pontos possíveis na Serie A.

Lazio x Atalanta: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Copa da Itália em 22 de abril de 2026, quando a partida no estádio da Atalanta terminou em 1 a 1. Antes disso, Lazio e Atalanta empataram por 2 a 2 em um duelo da Copa da Itália no Estádio Olímpico, em março de 2026. Pela Serie A, a Lazio venceu em casa por 2 a 0 em fevereiro de 2026, enquanto os dois confrontos anteriores pelo campeonato, em outubro de 2025 e abril de 2025, terminaram, respectivamente, em empate por 0 a 0 e vitória da Atalanta por 1 a 0. Nos últimos cinco encontros, a Lazio soma duas vitórias, contra uma da Atalanta, além de dois empates.