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Como comprar ingressos para LASK x Slovan Bratislava: preços, informações sobre o jogo da Champions League, vendas de última hora e mais

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LASK enfrenta o Slovan Bratislava na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O LASK chega ao confronto em busca de mais consistência defensiva após uma sequência de resultados irregulares em competições nacionais e continentais.

O Slovan Bratislava chega ao duelo em uma fase imprevisível, marcada tanto por derrotas pesadas em competições continentais quanto por jogos com muitos gols no cenário nacional.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para LASK x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa LASK x Slovan Bratislava pela Champions League?

LASK x Slovan Bratislava será disputado na terça-feira, 3 de novembro de 2026, na Raiffeisen Arena, em Linz.

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Raiffeisen Arena

Como comprar ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League?

Estas são as opções para comprar ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League da UEFA:

  • Venda oficial do clube: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do LASK para conferir a venda inicial, as cotas destinadas aos sócios e os ingressos que ainda estejam disponíveis ao público geral para partidas na Raiffeisen Arena.
  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League?

Confira os preços estimados dos ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns: Na venda inicial pelo portal oficial de ingressos do LASK, os preços costumam variar de aproximadamente € 35 a € 90, dependendo da categoria, do bloco e do setor escolhido na Raiffeisen Arena.
  • Pré-venda para sócios e titulares de ingressos de temporada: As cotas prioritárias para sócios do clube geralmente oferecem preços iniciais mais baixos, embora a disponibilidade para jogos de destaque da Champions League seja bastante limitada.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de assentos premium do clube, com serviços de hospitalidade no estádio, custam de € 150 a mais de € 350.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores superiores e de canto: Os preços começam em torno de € 135 a € 160 para assentos com visão padrão.
  • Setores laterais e inferiores: Os ingressos mais próximos do meio-campo ou em setores com vista privilegiada geralmente custam de € 200 a € 350.
  • Blocos premium e de alta demanda: Assentos em locais excepcionais, blocos com pouca disponibilidade ou anúncios de última hora com alta procura podem ultrapassar € 450 a € 500 ou mais.

LASK x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de LASK e Slovan Bratislava

O LASK somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 3 a 3 com o Hartberg na Bundesliga austríaca, após perder por 2 a 1 para o Sturm Graz e por 1 a 0 para o AEK Athens na Champions League. Seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Deutschlandsberger SC na copa. Os resultados mostram uma equipe capaz de marcar muitos gols na copa nacional, mas que tem dificuldades para passar jogos sem sofrer gols e manter a regularidade em um nível mais alto.

O Slovan Bratislava venceu duas partidas, empatou uma e perdeu duas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca. A equipe também venceu o Nitra por 3 a 1 na Copa da FA. A derrota por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain na Champions League e o revés por 2 a 0 diante do DAC 1904 Dunajska Streda foram os pontos baixos dessa sequência, embora o empate por 3 a 3 com o Zilina mostre que a equipe pode participar de jogos abertos e com muitos gols. Nas cinco partidas, o Slovan marcou nove gols e sofreu 14.

LAS

LAS - Sequência

FVI
V2-1
RAP
D0-2
LIV
D3-6
LUS
V0-4
SCP
V2-3
Gol marcado (sofrido)
12/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SBR

SBR - Sequência

KOM
V1-2
SKA
E1-1
STU
D0-3
TRN
V0-3
ROM
D4-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Slovan Bratislava: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre LASK e Slovan Bratislava. Esta pode ser a primeira partida oficial entre as equipes.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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