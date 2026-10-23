O LASK chega ao confronto em busca de mais consistência defensiva após uma sequência de resultados irregulares em competições nacionais e continentais.

O Slovan Bratislava chega ao duelo em uma fase imprevisível, marcada tanto por derrotas pesadas em competições continentais quanto por jogos com muitos gols no cenário nacional.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para LASK x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa LASK x Slovan Bratislava pela Champions League?

LASK x Slovan Bratislava será disputado na terça-feira, 3 de novembro de 2026, na Raiffeisen Arena, em Linz.

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Como comprar ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League?

Estas são as opções para comprar ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League da UEFA:

Venda oficial do clube: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do LASK para conferir a venda inicial, as cotas destinadas aos sócios e os ingressos que ainda estejam disponíveis ao público geral para partidas na Raiffeisen Arena.

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League?

Confira os preços estimados dos ingressos para LASK x Slovan Bratislava pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Na venda inicial pelo portal oficial de ingressos do LASK, os preços costumam variar de aproximadamente € 35 a € 90 , dependendo da categoria, do bloco e do setor escolhido na Raiffeisen Arena.

Pré-venda para sócios e titulares de ingressos de temporada: As cotas prioritárias para sócios do clube geralmente oferecem preços iniciais mais baixos, embora a disponibilidade para jogos de destaque da Champions League seja bastante limitada.

Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de assentos premium do clube, com serviços de hospitalidade no estádio, custam de € 150 a mais de € 350 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores e de canto: Os preços começam em torno de € 135 a € 160 para assentos com visão padrão.

Setores laterais e inferiores: Os ingressos mais próximos do meio-campo ou em setores com vista privilegiada geralmente custam de € 200 a € 350 .

Blocos premium e de alta demanda: Assentos em locais excepcionais, blocos com pouca disponibilidade ou anúncios de última hora com alta procura podem ultrapassar € 450 a € 500 ou mais .

LASK x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de LASK e Slovan Bratislava

O LASK somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 3 a 3 com o Hartberg na Bundesliga austríaca, após perder por 2 a 1 para o Sturm Graz e por 1 a 0 para o AEK Athens na Champions League. Seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Deutschlandsberger SC na copa. Os resultados mostram uma equipe capaz de marcar muitos gols na copa nacional, mas que tem dificuldades para passar jogos sem sofrer gols e manter a regularidade em um nível mais alto.

O Slovan Bratislava venceu duas partidas, empatou uma e perdeu duas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca. A equipe também venceu o Nitra por 3 a 1 na Copa da FA. A derrota por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain na Champions League e o revés por 2 a 0 diante do DAC 1904 Dunajska Streda foram os pontos baixos dessa sequência, embora o empate por 3 a 3 com o Zilina mostre que a equipe pode participar de jogos abertos e com muitos gols. Nas cinco partidas, o Slovan marcou nove gols e sofreu 14.

LASK x Slovan Bratislava: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre LASK e Slovan Bratislava. Esta pode ser a primeira partida oficial entre as equipes.