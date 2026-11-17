O LASK recebe o Fenerbahçe na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, na Raiffeisen Arena, em Linz.

As equipes se enfrentaram anteriormente em um amistoso de pré-temporada, em 14 de julho de 2026, quando o Fenerbahçe venceu por um apertado 2 a 1. Para esta rodada da fase de liga na Raiffeisen Arena, o LASK chega após demonstrar força em competições continentais, com destaque para a expressiva vitória por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava na Champions League.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para LASK x Fenerbahçe, incluindo onde comprar e quanto custam.

Quando é o jogo entre LASK e Fenerbahçe pela Champions League?

LASK x Fenerbahçe será disputado na Raiffeisen Arena, em Linz, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 9 de dez. de 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Como comprar ingressos para LASK x Fenerbahçe pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre LASK e Fenerbahçe pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do LASK: Os ingressos da venda prioritária e da venda geral para os setores da torcida mandante na Raiffeisen Arena estão disponíveis principalmente no portal oficial de ingressos do LASK.

Os ingressos da venda prioritária e da venda geral para os setores da torcida mandante na Raiffeisen Arena estão disponíveis principalmente no portal oficial de ingressos do LASK. Canais oficiais do Fenerbahçe: Os torcedores visitantes que desejam assistir à partida no setor reservado a eles geralmente compram os ingressos disponibilizados pelo sistema oficial de vendas e pelos canais para sócios do Fenerbahçe.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para LASK x Fenerbahçe pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para LASK x Fenerbahçe pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / setores padrão: Geralmente custam a partir de € 40 a € 75 .

Geralmente custam a partir de . Setores superiores/centrais: Geralmente custam entre € 90 e € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Setores inferiores / áreas em pé: Custam a partir de aproximadamente € 195 a € 240 .

Custam a partir de aproximadamente . Setores laterais / áreas premium: Geralmente custam entre € 350 e € 710 .

Geralmente custam entre . Áreas VIP / hospitalidade e setores de alta demanda: Os preços vão de € 780 a mais de € 1.130.

LASK x Fenerbahçe pela Champions League: Tudo o que você precisa saber

Momento de LASK e Fenerbahçe

O LASK vive excelente fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Ried fora de casa por 4 a 2 na Bundesliga. Antes, nessa sequência, derrotou o Slovan Bratislava por 4 a 0 na Champions League. Sua única derrota foi para o Salzburg, por 3 a 1, na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o LASK marcou 14 gols e sofreu oito, números que refletem uma equipe ofensiva, capaz de protagonizar jogos com muitos gols.

O Fenerbahçe venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Corum FK, fora de casa, pela Super Lig, após a marcante vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool na Champions League. No entanto, também perdeu para Goztepe e Galatasaray pela Super Lig nesse período. Nessas cinco partidas, o Fenerbahçe marcou 13 gols e sofreu sete.

LASK x Fenerbahçe: Histórico recente de confrontos

O único encontro registrado entre LASK e Fenerbahçe foi um amistoso de pré-temporada em 14 de julho de 2026, vencido pelo Fenerbahçe por 2 a 1. Com apenas uma partida nos registros, não é possível identificar uma tendência mais ampla no confronto direto. Assim, este jogo da Champions League será, na prática, o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.