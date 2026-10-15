Como comprar ingressos para Kosovo x Israel: preços, informações sobre o jogo da Liga B da Liga das Nações da UEFA, vendas de última hora e mais

A Liga das Nações da UEFA traz mais um duelo internacional emocionante: Kosovo se prepara para enfrentar Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina. As duas seleções chegam ao confronto do Grupo B3 em busca de pontos importantes para subir na classificação e lutar pelo acesso na competição.

A GOAL traz todas as informações essenciais sobre a partida, a disponibilidade de ingressos e orientações para garantir seu lugar.

Quando começa Kosovo x Israel pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Kosovo enfrenta Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, pela terceira rodada do Grupo B da Liga das Nações da UEFA. O início da partida está previsto para o horário indicado acima.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Onde comprar ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal da Federação de Futebol de Kosovo, responsável pela venda geral inicial para as partidas em Pristina. Os torcedores devem acompanhar os anúncios oficiais de abertura das vendas e se cadastrar com antecedência para garantir ingressos comuns.

Se a carga inicial se esgotar ou não houver ingressos comuns disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Kosovo x Israel?

No portal oficial, os ingressos individuais para os setores comuns do Estádio Fadil Vokrri custam a partir de aproximadamente € 15 a € 20, dependendo do setor e da categoria escolhidos.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em cerca de € 102 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Kosovo x Israel pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Kosovo e Israel

Kosovo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra em um amistoso em junho de 2026. O melhor resultado nessa sequência foi o triunfo por 4 a 3 sobre a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março. A seleção sofreu gols em quatro dessas cinco partidas e só não foi vazada contra Andorra.

Israel tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Ben Shimon venceu a Albânia por 1 a 0 em um amistoso em junho e goleou a Moldávia por 4 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025. A seleção não perde há três partidas, embora duas delas tenham terminado em empates contra Geórgia e Lituânia.

Kosovo x Israel: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em novembro de 2023, quando Kosovo venceu por 1 a 0 em casa pelas Eliminatórias da Eurocopa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em Israel, em março de 2023, pela mesma competição. Nos dois confrontos registrados, Kosovo leva vantagem, com uma vitória contra nenhuma de Israel. As partidas tiveram apenas três gols ao todo.



