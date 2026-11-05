A Liga das Nações da UEFA terá mais um confronto entre seleções, com Kosovo e Israel se enfrentando no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina. As duas equipes chegam a este duelo pelo Grupo B3 em busca de pontos importantes para melhorar suas posições na tabela e lutar pelo acesso na competição.

A GOAL traz as principais informações sobre a partida, a disponibilidade de ingressos e orientações para garantir seu lugar.

Quando começa Kosovo x Israel pela Liga B das Nações da UEFA?

Kosovo enfrenta Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, pela terceira chave da Liga B das Nações da UEFA. O início da partida está marcado para o horário indicado acima.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Onde comprar ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal do país-sede, operado pela Federação de Futebol de Kosovo, responsável pela venda geral inicial para os jogos em Pristina. Os torcedores devem acompanhar os anúncios oficiais sobre o início das vendas e se cadastrar com antecedência para garantir ingressos comuns.

Se a carga inicial se esgotar ou não houver ingressos comuns disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma opção.

Quanto custam os ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 15 a € 20 nos setores convencionais do Estádio Fadil Vokrri, dependendo da localização e da categoria escolhidas.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 102 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Kosovo x Israel pela Liga B das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Kosovo e Israel

Kosovo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra em um amistoso em junho de 2026, enquanto seu melhor resultado nessa sequência foi o triunfo por 4 a 3 sobre a Eslováquia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março. A equipe sofreu gols em quatro desses cinco jogos e só não foi vazada contra Andorra.

Israel tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Ben Shimon venceu a Albânia por 1 a 0 em um amistoso em junho e goleou a Moldávia por 4 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025. Israel não perde há três partidas, embora dois desses resultados tenham sido empates contra Geórgia e Lituânia.

Kosovo x Israel: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções ocorreu em novembro de 2023, quando Kosovo venceu por 1 a 0 em casa pelas Eliminatórias da Eurocopa. Antes disso, as duas equipes empataram por 1 a 1 em Israel, em março de 2023, pela mesma competição. Nos dois confrontos registrados, Kosovo leva vantagem com uma vitória, contra nenhuma de Israel, e as partidas tiveram apenas três gols no total.