A Liga das Nações da UEFA reserva mais um confronto entre seleções, com Kosovo se preparando para enfrentar Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina. As duas equipes chegam a este duelo do Grupo B3 em busca de pontos importantes para melhorar suas posições no grupo e lutar pelo acesso na competição.

A GOAL traz todas as informações essenciais sobre a partida, a disponibilidade de ingressos e orientações para garantir seu lugar.

Quando começa Kosovo x Israel pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Kosovo enfrenta Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, pela terceira rodada do Grupo B da Liga das Nações da UEFA, com início marcado para o horário indicado acima.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Onde comprar ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pelo portal da Federação de Futebol de Kosovo, responsável pela venda geral inicial dos jogos em casa, em Pristina. Os torcedores devem acompanhar os anúncios oficiais de abertura das vendas e se cadastrar com antecedência para garantir ingressos nos setores comuns.

Se os ingressos da venda inicial se esgotarem ou não houver lugares disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos individuais para os setores comuns no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 15 a € 20 no Estádio Fadil Vokrri, dependendo do setor e da categoria escolhidos.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em cerca de € 102 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais de venda.

Kosovo x Israel pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Kosovo e Israel

Kosovo soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra em um amistoso em junho de 2026, e o melhor resultado nesse período foi a vitória por 4 a 3 sobre a Eslováquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março. A equipe sofreu gols em quatro desses cinco jogos e só não foi vazada contra Andorra.

Israel soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Ben Shimon venceu a Albânia por 1 a 0 em um amistoso em junho e goleou a Moldávia por 4 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025. Não perdeu nos últimos três jogos, embora dois desses resultados tenham sido empates contra Geórgia e Lituânia.

Kosovo x Israel: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em novembro de 2023, quando Kosovo venceu por 1 a 0 em casa pelas Eliminatórias da Eurocopa. Antes disso, as duas seleções empataram por 1 a 1 em Israel, em março de 2023, na mesma competição. Nos dois confrontos registrados, Kosovo leva vantagem com uma vitória contra nenhuma de Israel, e os jogos tiveram apenas três gols no total.