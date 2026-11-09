A Liga das Nações da UEFA terá mais um confronto internacional emocionante, com Kosovo e Israel se enfrentando no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina. As duas seleções chegam a este duelo do Grupo B3 em busca de pontos importantes para melhorar sua posição na tabela e lutar pelo acesso na competição.

A GOAL traz todas as informações essenciais sobre a partida, a disponibilidade de ingressos e orientações para garantir seu lugar.

Quando começa Kosovo x Israel pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Kosovo enfrenta Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, em partida do Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações da UEFA, com início previsto para o horário indicado acima.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Onde comprar ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal da Federação de Futebol do Kosovo, responsável pela venda inicial ao público para os jogos em casa, em Pristina. Os torcedores devem acompanhar os anúncios oficiais de abertura das vendas e se cadastrar com antecedência para garantir ingressos comuns.

Se a carga inicial se esgotar ou não houver ingressos comuns disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 15 a € 20 nos setores gerais do Estádio Fadil Vokrri, dependendo do setor e da categoria escolhidos.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 102 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais de venda oficiais.

Kosovo x Israel pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Kosovo e Israel

Kosovo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu Andorra por 3 a 0 em um amistoso em junho de 2026. O melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 4 a 3 sobre a Eslováquia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março. A seleção sofreu gols em quatro desses cinco jogos e só não foi vazada contra Andorra.

Israel tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Ben Shimon venceu a Albânia por 1 a 0 em um amistoso em junho e goleou a Moldávia por 4 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025. A seleção não perdeu nas últimas três partidas, embora duas delas tenham terminado em empates contra Geórgia e Lituânia.

Kosovo x Israel: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em novembro de 2023, quando Kosovo venceu por 1 a 0 em casa pelas Eliminatórias da Eurocopa. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 em Israel, em março de 2023, pela mesma competição. Nos dois confrontos registrados, Kosovo leva vantagem, com uma vitória contra nenhuma de Israel. Os jogos tiveram apenas três gols no total.