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Como comprar ingressos para Kaiserslautern x Freiburg: preços da Copa da Alemanha, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Kaiserslautern enfrenta o Freiburg pela Copa da Alemanha. Veja como garantir seus ingressos

O Kaiserslautern recebe o Freiburg na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, no Fritz Walter Stadion, em Kaiserslautern.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez na Copa da Alemanha em 31 de julho de 2022, quando o Freiburg venceu por 2 a 1 no Fritz-Walter-Stadion. O SC Freiburg leva vantagem no histórico do confronto, com vitórias em quatro dos últimos cinco jogos oficiais entre os clubes, em diferentes competições.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Kaiserslautern x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Kaiserslautern x Freiburg pela Copa da Alemanha?

Kaiserslautern x Freiburg será disputado no Fritz Walter Stadion, em Kaiserslautern, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

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Copa da Alemanha - 1/8
Fritz Walter Stadion

Como comprar ingressos para Kaiserslautern x Freiburg pela Copa da Alemanha?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Kaiserslautern e Freiburg pela Copa da Alemanha, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Você pode consultar os portais oficiais de venda de ingressos do 1. FC Kaiserslautern e do SC Freiburg para verificar a disponibilidade para sócios e público geral, dependendo da cota de qual equipe deseja comprar ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Alemanha quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Kaiserslautern x Freiburg pela Copa da Alemanha?

Confira as opções de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Bayern de Munique e Hertha Berlin pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor em pé: Os preços geralmente variam entre € 15 e € 25 nas primeiras fases da Copa da Alemanha.
  • Assento comum: Os preços geralmente variam de € 20 a € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos oficialmente pelos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos a preços determinados pela demanda:

  • Assento comum: Os preços começam em torno de € 730 a € 880 ou mais, devido à alta demanda e à disponibilidade limitada para este jogo da Copa.
  • Assento premium ou VIP: Os preços médios ficam acima de € 920, dependendo da categoria específica e da proximidade da data do jogo.

Kaiserslautern x Freiburg pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Momento de Kaiserslautern e Freiburg

O Kaiserslautern chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 em casa para o Hertha BSC pela segunda divisão alemã, em 31 de outubro. Antes desse revés, o Kaiserslautern havia vencido três partidas seguidas, incluindo uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Nürnberg e um triunfo por 2 a 0 sobre o Hannover 96 pela Copa. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate sem gols com o FC Heidenheim.

Nos últimos cinco jogos, o Freiburg somou duas vitórias e três derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Augsburg pela Bundesliga, após vencer o Wolfsburg por 3 a 2 na Copa da Alemanha. As derrotas nessa sequência foram para Bayern de Munique (3 a 1), Monaco (3 a 0 na Conference League) e Bayer Leverkusen (1 a 2). Nessas cinco partidas, o Freiburg marcou nove gols e sofreu nove.

FCK

FCK - Sequência

BOC
V2-0
FCN
V0-1
H96
V0-2
BSC
D0-3
OSN
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
SCF

SCF - Sequência

FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
FCU
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Kaiserslautern x Freiburg: histórico recente do confronto

O encontro oficial mais recente entre os dois clubes ocorreu em 31 de julho de 2022, quando o Kaiserslautern recebeu o Freiburg pela Copa da Alemanha. O Freiburg venceu por 2 a 1. Nos cinco jogos mais recentes registrados, o Freiburg venceu quatro vezes e o Kaiserslautern, uma. O Freiburg também conquistou vitórias em um confronto da segunda divisão em 2016 (2 a 0) e em um amistoso em outubro de 2024 (2 a 1). A única vitória do Kaiserslautern nesses registros foi um resultado de 1 a 2 em casa revertido a favor do Freiburg no confronto pela Copa em 2022. Seu único triunfo veio na partida da segunda divisão em 2015, uma derrota por 0 a 2 em casa vencida pelo Freiburg. O Freiburg tem levado vantagem de forma consistente neste confronto em diferentes competições.

Confrontos

KaiserslauternEmpateFreiburg
0
0
5
Amistosos de clubes
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
FJ
Copa da Alemanha
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
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Freiburg
SCF
2
FJ
Amistosos de clubes
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
FJ
2. Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
FJ
2. Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FJ
1Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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