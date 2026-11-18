O Kairat Almaty recebe o Universitatea Craiova na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Central de Almaty, em Almaty.

O confronto pela Liga Conferência da UEFA será o primeiro jogo oficial entre FC Kairat Almaty e CS Universitatea Craiova em uma competição europeia. Sem histórico de confrontos anteriores, os dois técnicos chegam ao duelo de dezembro dependendo inteiramente da forma atual de suas equipes no cenário continental para tentar levar vantagem.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Kairat Almaty x Universitatea Craiova, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Kairat Almaty x Universitatea Craiova pela Liga Conferência?

Kairat Almaty x Universitatea Craiova acontece no Estádio Central de Almaty, em Almaty, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Como comprar ingressos para Kairat Almaty x Universitatea Craiova pela Liga Conferência?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Kairat Almaty x Universitatea Craiova pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: É possível comprar diretamente pelas plataformas oficiais de venda de ingressos do mandante, FC Kairat Almaty, ou acompanhar os anúncios oficiais do clube para a partida no Estádio Central de Almaty.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Conferência quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Kairat Almaty x Universitatea Craiova pela Liga Conferência?

Confira os preços dos ingressos para Kairat Almaty x Universitatea Craiova pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns (arquibancadas norte e sul): Aproximadamente € 55 a € 70 .

Aproximadamente . Assentos na lateral do campo / arquibancada leste: Aproximadamente € 100 a € 180 .

Aproximadamente . Assentos cobertos / premium na arquibancada oeste: Aproximadamente € 230 a € 460.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns / setores superiores: A partir de aproximadamente € 52 a € 90 .

A partir de aproximadamente . Setores laterais / blocos premium: Geralmente variam de € 120 a mais de € 300+.

Kairat Almaty x Universitatea Craiova pela Liga Conferência: Tudo o que você precisa saber

Forma de Kairat Almaty e Universitatea Craiova

O Kairat Almaty venceu uma, empatou três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 com a Atalanta na Liga Conferência. Antes disso, nessa sequência, o Kairat sofreu uma goleada por 5 a 1 para o Panathinaikos, também na Liga Conferência, e venceu o Irtysh Pavlodar por 5 a 0 na Premier League. Nessas cinco partidas, o Kairat marcou nove gols e sofreu nove.

O Universitatea Craiova venceu duas, empatou duas e não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o CFR Cluj na Superliga. Antes disso, venceu o Egnatia por 2 a 0 na Liga Conferência e derrotou o Botosani por 2 a 1 no campeonato. O Craiova não perdeu em suas últimas cinco partidas, nas quais marcou oito gols e sofreu um.

Kairat Almaty x Universitatea Craiova: Histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos diretos entre Kairat Almaty e Universitatea Craiova. As informações sobre esse confronto serão atualizadas quando os registros estiverem disponíveis.