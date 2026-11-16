A Juventus recebe a Udinese no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.

No encontro mais recente entre as equipes pela Serie A, em 14 de março de 2026, a Juventus venceu a Udinese fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos entre elas em todas as competições, a Juventus dominou o retrospecto, com quatro vitórias e um empate. A Udinese ainda busca sua primeira vitória nesse período.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Juventus x Udinese, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Juventus x Udinese pela Serie A?

Juventus x Udinese começa no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.

Campeonato Italiano - Rodada 14 6 de dez. de 2026 - 12:00 Allianz Stadium

Como comprar ingressos para Juventus x Udinese pela Serie A?

Para comprar ingressos para Juventus x Udinese pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A maneira mais direta e segura de comprar ingressos é pelo portal oficial de vendas da Juventus FC. Para ter acesso à venda geral, é preciso criar um cadastro digital gratuito ou usar uma associação J1897/Black & White para ter prioridade nas primeiras etapas de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Juventus x Udinese pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Juventus x Udinese:

1. Canais oficiais do clube

Curva Sud / Curva Nord (arquibancadas atrás dos gols): Geralmente, os preços começam na faixa de € 65 a € 69 .

Geralmente, os preços começam na faixa de . Tribuna Est (arquibancada leste): Os preços variam de € 99 a € 285 .

Os preços variam de . Tribuna Ovest (arquibancada oeste): Os preços variam de € 105 a € 195 .

Os preços variam de . Setor visitante (Ospiti): O preço costuma ficar em torno de € 45.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores comuns / atrás dos gols: Geralmente, os preços começam na faixa de € 30 a € 70 .

Geralmente, os preços começam na faixa de . Setores laterais e premium: Os preços costumam variar de € 110 a mais de € 200.

Juventus x Udinese pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Juventus e Udinese

A Juventus registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Napoli em casa por 2 a 0 pela Serie A. A sequência de cinco jogos também inclui uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o Genoa, pelo campeonato, e uma derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio. Na Liga Europa, empatou por 2 a 2 com o Rennes. A Juventus marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

A fase recente da Udinese é difícil: quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu por 5 a 2 para a Roma na partida mais recente e também foi derrotada por Milan, Lecce e Torino nesse período. Seu único ponto veio no empate por 0 a 0 fora de casa com o Parma. A Udinese marcou apenas três gols e sofreu 11 nessas cinco partidas.

Juventus x Udinese: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Serie A, em 14 de março de 2026, quando a Juventus venceu a Udinese fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos entre elas em todas as competições, a Juventus venceu quatro e não empatou nenhum, enquanto a Udinese ainda não conseguiu vencer nesse período. A Juventus marcou oito gols e sofreu um nesses cinco confrontos.