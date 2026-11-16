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Como comprar ingressos para Juventus x Udinese: preços para o jogo da Serie A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Juventus enfrenta a Udinese pela Serie A. Veja como garantir seus ingressos.

A Juventus recebe a Udinese no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.

No encontro mais recente entre as equipes pela Serie A, em 14 de março de 2026, a Juventus venceu a Udinese fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos entre elas em todas as competições, a Juventus dominou o retrospecto, com quatro vitórias e um empate. A Udinese ainda busca sua primeira vitória nesse período.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Juventus x Udinese, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Juventus x Udinese pela Serie A?

Juventus x Udinese começa no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.

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Campeonato Italiano - Rodada 14
Allianz Stadium

Como comprar ingressos para Juventus x Udinese pela Serie A?

Para comprar ingressos para Juventus x Udinese pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: A maneira mais direta e segura de comprar ingressos é pelo portal oficial de vendas da Juventus FC. Para ter acesso à venda geral, é preciso criar um cadastro digital gratuito ou usar uma associação J1897/Black & White para ter prioridade nas primeiras etapas de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Juventus x Udinese pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Juventus x Udinese:

1. Canais oficiais do clube

  • Curva Sud / Curva Nord (arquibancadas atrás dos gols): Geralmente, os preços começam na faixa de € 65 a € 69.
  • Tribuna Est (arquibancada leste): Os preços variam de € 99 a € 285.
  • Tribuna Ovest (arquibancada oeste): Os preços variam de € 105 a € 195.
  • Setor visitante (Ospiti): O preço costuma ficar em torno de € 45.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores comuns / atrás dos gols: Geralmente, os preços começam na faixa de € 30 a € 70.
  • Setores laterais e premium: Os preços costumam variar de € 110 a mais de € 200.

Juventus x Udinese pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Juventus e Udinese

A Juventus registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Napoli em casa por 2 a 0 pela Serie A. A sequência de cinco jogos também inclui uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o Genoa, pelo campeonato, e uma derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio. Na Liga Europa, empatou por 2 a 2 com o Rennes. A Juventus marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

A fase recente da Udinese é difícil: quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu por 5 a 2 para a Roma na partida mais recente e também foi derrotada por Milan, Lecce e Torino nesse período. Seu único ponto veio no empate por 0 a 0 fora de casa com o Parma. A Udinese marcou apenas três gols e sofreu 11 nessas cinco partidas.

JUV

JUV - Sequência

LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
AZ
V1-2
FIO
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
UDI

UDI - Sequência

LEC
D0-3
MIL
D0-2
PAR
E0-0
ROM
D2-5
VEN
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Juventus x Udinese: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Serie A, em 14 de março de 2026, quando a Juventus venceu a Udinese fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos entre elas em todas as competições, a Juventus venceu quatro e não empatou nenhum, enquanto a Udinese ainda não conseguiu vencer nesse período. A Juventus marcou oito gols e sofreu um nesses cinco confrontos.

Confrontos

JuventusEmpateUdinese
5
0
0
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Copa da Itália
Juventus badge
Juventus
JUV
2
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Udinese
UDI
0
FJ
Campeonato Italiano
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Juventus
JUV
3
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Udinese
UDI
1
FJ
Campeonato Italiano
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Juventus
JUV
2
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Udinese
UDI
0
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
0
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Juventus
JUV
2
FJ
10Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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