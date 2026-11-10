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Copa da Itália
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Como comprar ingressos para Juventus x Sassuolo: preços da Copa da Itália, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Sassuolo
Copa da Itália

A Juventus enfrenta o Sassuolo pela Copa da Itália. Veja como garantir seus ingressos.

A Juventus recebe o Sassuolo na quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.

Apesar do domínio da Juventus no histórico do confronto, o Sassuolo conseguiu uma emocionante vitória por 3 a 2 no encontro mais recente entre as equipes, pela Serie A, em 13 de setembro de 2026. Os duelos entre elas costumam ter muitos gols, com média superior a três por partida e ambas as equipes marcando em mais da metade dos confrontos.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Juventus x Sassuolo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália?

Juventus x Sassuolo será disputado no Allianz Stadium, em Turim, na quinta-feira, 3 de dezembro de 2026.

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Copa da Itália - 1/8

Como comprar ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália?

Para comprar ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália no San Siro, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos pelo clube: A opção mais direta e confiável para comprar ingressos oficiais é a plataforma de venda no site da Juventus, onde é possível escolher os assentos de acordo com a disponibilidade e a condição de sócio do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Itália quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália?

Confira os preços dos ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália:

1. Canais oficiais do clube

  • Curva Sud / arquibancada norte (atrás dos gols): € 30 a € 45
  • Tribuna Laterale / arquibancadas laterais: € 60 a € 95
  • Tribuna Centrale / arquibancada central: € 120 a mais de € 200
  • Pacotes VIP / de hospitalidade: € 300 a mais de € 550

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial pelo clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços que variam conforme a demanda:

  • Menor demanda / assentos no anel superior: € 50 a € 85
  • Assentos comuns / vista lateral do campo: € 110 a € 250
  • Assentos premium / setor central do anel inferior: € 300 a mais de € 600

Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália: tudo o que você precisa saber

Momento de Juventus e Sassuolo

A Juventus chega a este confronto com uma campanha recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli pela Serie A, com gols de Alajbegovic e Boga. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Genoa, embora também tenha vencido o Lecce por 2 a 0 fora de casa nessa mesma sequência de cinco jogos. Empatou por 2 a 2 com o Rennes na Liga Europa e sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Lazio, com seis gols marcados e sete sofridos nessas cinco partidas.

O Sassuolo perdeu quatro de seus últimos cinco jogos e conquistou seu único ponto em um empate por 1 a 1 com o AC Milan. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 em casa para a Fiorentina. Nessa sequência, também perdeu por 6 a 2 para a Lazio e por 2 a 0 para o Como. O Sassuolo marcou sete gols nesses cinco jogos, mas sofreu 14, o que aponta para problemas defensivos persistentes sob o comando de Aquilani.

JUV

JUV - Sequência

LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
AZ
V1-2
FIO
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAS

SAS - Sequência

FRC
D4-2
COM
D2-0
LAZ
D2-6
FIO
D2-4
ROM
D3-0
Gol marcado (sofrido)
6/19
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Juventus x Sassuolo: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Serie A em 13 de setembro de 2026, quando o Sassuolo venceu a Juventus por 3 a 2 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus venceu duas vezes, o Sassuolo venceu duas e houve um empate. A Juventus ganhou por 3 a 0 na casa do Sassuolo em janeiro de 2026 e pelo mesmo placar em casa em janeiro de 2024, enquanto o Sassuolo também venceu por 4 a 2 em seu estádio em setembro de 2023.

Confrontos

JuventusEmpateSassuolo
2
1
2
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Juventus badge
Juventus
JUV
2
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
Juventus badge
Juventus
JUV
2
FJ
11Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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