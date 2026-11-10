Como comprar ingressos para Juventus x Sassuolo: preços da Copa da Itália, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

A Juventus recebe o Sassuolo na quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.
Apesar do domínio da Juventus no histórico do confronto, o Sassuolo conseguiu uma emocionante vitória por 3 a 2 no encontro mais recente entre as equipes, pela Serie A, em 13 de setembro de 2026. Os duelos entre elas costumam ter muitos gols, com média superior a três por partida e ambas as equipes marcando em mais da metade dos confrontos.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Juventus x Sassuolo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália?
Juventus x Sassuolo será disputado no Allianz Stadium, em Turim, na quinta-feira, 3 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália?
Para comprar ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália no San Siro, você pode consultar as seguintes opções:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos pelo clube: A opção mais direta e confiável para comprar ingressos oficiais é a plataforma de venda no site da Juventus, onde é possível escolher os assentos de acordo com a disponibilidade e a condição de sócio do clube.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Itália quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália?
Confira os preços dos ingressos para Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália:
1. Canais oficiais do clube
- Curva Sud / arquibancada norte (atrás dos gols): € 30 a € 45
- Tribuna Laterale / arquibancadas laterais: € 60 a € 95
- Tribuna Centrale / arquibancada central: € 120 a mais de € 200
- Pacotes VIP / de hospitalidade: € 300 a mais de € 550
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial pelo clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços que variam conforme a demanda:
- Menor demanda / assentos no anel superior: € 50 a € 85
- Assentos comuns / vista lateral do campo: € 110 a € 250
- Assentos premium / setor central do anel inferior: € 300 a mais de € 600
Juventus x Sassuolo pela Copa da Itália: tudo o que você precisa saber
Momento de Juventus e Sassuolo
A Juventus chega a este confronto com uma campanha recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli pela Serie A, com gols de Alajbegovic e Boga. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Genoa, embora também tenha vencido o Lecce por 2 a 0 fora de casa nessa mesma sequência de cinco jogos. Empatou por 2 a 2 com o Rennes na Liga Europa e sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Lazio, com seis gols marcados e sete sofridos nessas cinco partidas.
O Sassuolo perdeu quatro de seus últimos cinco jogos e conquistou seu único ponto em um empate por 1 a 1 com o AC Milan. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 em casa para a Fiorentina. Nessa sequência, também perdeu por 6 a 2 para a Lazio e por 2 a 0 para o Como. O Sassuolo marcou sete gols nesses cinco jogos, mas sofreu 14, o que aponta para problemas defensivos persistentes sob o comando de Aquilani.
Juventus x Sassuolo: histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Serie A em 13 de setembro de 2026, quando o Sassuolo venceu a Juventus por 3 a 2 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus venceu duas vezes, o Sassuolo venceu duas e houve um empate. A Juventus ganhou por 3 a 0 na casa do Sassuolo em janeiro de 2026 e pelo mesmo placar em casa em janeiro de 2024, enquanto o Sassuolo também venceu por 4 a 2 em seu estádio em setembro de 2023.