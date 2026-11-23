A Juventus recebe o Monza na segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.

O Monza surpreendeu a Juventus em setembro de 2022 ao conquistar, por 1 a 0, sua primeira vitória sobre o clube na Serie A. Depois, obteve um triunfo ainda mais notável por 2 a 0 em Turim, no jogo de volta da temporada 2022/23. A Juventus logo voltou a se impor nos confrontos seguintes, vencendo o Monza nos dois jogos da Serie A na temporada 2023/24.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Juventus x Monza, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Juventus x Monza pela Serie A?

Juventus x Monza será disputado no Allianz Stadium, em Turim, na segunda-feira, 14 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Juventus x Monza pela Serie A?

Estas são as opções para comprar ingressos para Juventus x Monza pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do clube (canal principal e mais seguro): Comprar diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes é sempre o método mais seguro e recomendado. Para os jogos da Juventus em casa, os ingressos são vendidos no site oficial da Juventus.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Juventus x Monza pela Serie A?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Juventus x Monza pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Arquibancadas atrás dos gols (Nord / Sud 1 & 2): A partir de cerca de € 25 .

A partir de cerca de . Laterais do segundo anel (Est 2 & Ovest 2): Variam de € 35 a € 70 .

Variam de . Laterais do primeiro anel (Est 1 & Ovest 1): Variam de € 55 a € 89 .

Variam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Variam de € 160 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns e atrás dos gols: Geralmente custam a partir de cerca de € 22 a € 65 .

Geralmente custam a partir de cerca de . Assentos laterais e opções premium na revenda: Geralmente custam, em média, entre € 75 e € 120 ou mais .

Geralmente custam, em média, entre . Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Geralmente variam de € 150 a € 200 ou mais.

Juventus x Monza pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Juventus e Monza

A Juventus soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 com a Fiorentina pela Serie A, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli na semana anterior. Nesse período, também venceu o AZ Alkmaar por 2 a 1 na Liga Europa, embora a derrota por 2 a 0 para o Genoa, pelo campeonato, tenha sido um ponto baixo. Nesses cinco jogos, a Juventus marcou sete gols e sofreu seis.

O Monza vem enfrentando uma fase difícil, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Atalanta. Nesse período, também perdeu para Bologna, Napoli e Torino. A vitória por 4 a 0 sobre o Cagliari em 19 de outubro foi o único resultado positivo. A equipe de Juric marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu nove.

Juventus x Monza: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 27 de abril de 2025, quando a Juventus venceu por 2 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus venceu quatro vezes e o Monza, uma. A única vitória do Monza nesse período foi por 2 a 0 no Allianz Stadium, em janeiro de 2023. Nesses cinco jogos, a Juventus marcou oito gols e sofreu cinco.