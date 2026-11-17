O Jagiellonia Bialystok recebe o Crystal Palace na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Stadion Miejski, em Bialystok.

O Jagiellonia chega a esta fase da competição demonstrando solidez em casa, respaldado por uma sequência recente de vitórias em competições nacionais e de copa. O Crystal Palace encara este desafio continental em meio a um calendário cheio e busca conquistar pontos importantes fora de casa na classificação da fase de liga.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace pela Liga Europa?

Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace será disputado no Stadion Miejski, em Bialystok, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 12:45 Stadion Miejski, Bialystok

Como comprar ingressos para Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace pela Liga Europa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Jagiellonia Bialystok e Crystal Palace pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Comprar diretamente pelos portais oficiais de ingressos ou pelas bilheterias do Jagiellonia Bialystok ou do Crystal Palace é a principal e mais segura maneira de garantir um lugar.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem comprar e vender ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores inferiores ou entrada geral: Os preços geralmente começam em torno de € 20 a € 40.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos: A partir de aproximadamente € 50 a € 65 .

A partir de aproximadamente . Preços médios no mercado: Ficam em torno de € 95 a € 110

Ficam em torno de Setores premium e assentos centrais nas laterais do campo: Os preços sobem para € 150 a € 250 ou mais.

Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Momento de Jagiellonia Bialystok e Crystal Palace

O Jagiellonia Bialystok somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o GKS Katowice pela Ekstraklasa. A equipe também goleou o Lechia Gdansk por 6 a 0 na Copa da Inglaterra. A única derrota nessa sequência foi para o Levski Sofia, pela Liga Europa. Nos cinco jogos, o Jagiellonia marcou nove gols e sofreu dois, demonstrando solidez defensiva em casa.

O Crystal Palace venceu uma vez, empatou uma e perdeu três nos últimos cinco jogos em todas as competições. Em sua partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Liverpool pela Premier League, em Selhurst Park. Também sofreu derrotas por 2 a 0 para o Newcastle United e por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur. Sua única vitória na sequência foi sobre o Fulham, fora de casa, pela Carabao Cup. O Crystal Palace sofreu sete gols e marcou cinco nesses cinco jogos.

Jagiellonia Bialystok x Crystal Palace: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Jagiellonia Bialystok e Crystal Palace nos últimos cinco jogos registrados.