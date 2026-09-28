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Como comprar ingressos para Itália x Turquia: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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A Itália enfrenta a Turquia na Liga das Nações A da Uefa. Veja como garantir seus ingressos

Itália e Turkiye se enfrentam em um empolgante jogo da Liga das Nações da UEFA no Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha, no dia 5 de outubro de 2026. Este confronto de alto nível do Grupo A reúne duas dinâmicas potências do futebol europeu na disputa por pontos vitais no torneio.

GOAL traz todos os detalhes essenciais de que você precisa para garantir seu lugar no Stadio Renato Dall'Ara. Veja as plataformas oficiais de compra, as opções de preços dos ingressos e como garantir o seu hoje mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Itália x Turkiye pela Liga das Nações A da UEFA?

Itália x Turkiye acontece no Stadio Renato Dell'Ara, em Bolonha, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

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Stadio Renato Dell'Ara

Onde comprar ingressos para Itália x Turkiye?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Federação Italiana de Futebol (FIGC), que gere as vendas primárias dos jogos da seleção italiana como mandante. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos a preço de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias comoStubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Itália x Turkiye?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da FIGC normalmente começam em €20 para assentos de entrada geral nas curvas, com os valores aumentando de acordo com a categoria do assento e a localização dentro do Stadio Renato Dall'Ara.

Em mercados secundários comoStubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em €47 por assento, variando de acordo com o setor, a categoria e a demanda do mercado em tempo real.

Itália x Turkiye pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Itália e Turkiye

A Itália venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso no dia 7 de junho, após um triunfo por 1 a 0 sobre Luxemburgo três dias antes. Suas duas derrotas vieram contra Bósnia e Herzegovina em uma eliminatória da Copa do Mundo e em uma derrota por 4 a 1 para a Noruega em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

A Turkiye venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os EUA na Copa do Mundo em 26 de junho, embora antes tenha sofrido derrotas na fase de grupos para Austrália e Paraguai. Antes disso, venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0. A Turkiye marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

ITÁ

ITÁ - Sequência

NIR
V2-0
BIH
D1-1
LUX
V0-1
GRÉ
V0-1
BÉL
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
TUR

TUR - Sequência

VEN
V2-1
AUS
D2-0
PAR
D0-1
EU
V3-2
FRA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Itália x Turkiye: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 0 a 0 em um amistoso disputado na Itália em 4 de junho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Itália tem o retrospecto mais forte, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre a Turkiye na Eurocopa da UEFA de 2020 e um triunfo por 3 a 2 em um amistoso de 2022 na Turquia. Os dois encontros anteriores, em 2002 e 2006, terminaram ambos em 1 a 1.

Confrontos

ItáliaEmpateTurquia
2
3
0
Amistosos
Itália badge
Itália
ITÁ
0
Turquia badge
Turquia
TUR
0
FJ
Amistosos
Turquia badge
Turquia
TUR
2
Itália badge
Itália
ITÁ
3
FJ
Eurocopa
Turquia badge
Turquia
TUR
0
Itália badge
Itália
ITÁ
3
FJ
Amistosos
Itália badge
Itália
ITÁ
1
Turquia badge
Turquia
TUR
1
FJ
Amistosos
Itália badge
Itália
ITÁ
1
Turquia badge
Turquia
TUR
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5


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