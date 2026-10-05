Itália enfrenta a Turquia em um emocionante confronto da Liga das Nações da UEFA no Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha, no dia 5 de outubro de 2026. Este duelo de alto nível pelo Grupo A reúne duas potências dinâmicas do futebol europeu na disputa por pontos vitais no torneio.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar no Stadio Renato Dall'Ara. Confira as plataformas oficiais de compra, as opções de preços dos ingressos e como garantir o seu hoje.

Quando será o pontapé inicial de Itália x Turquia pela Liga das Nações A da UEFA?

Itália x Turquia acontece no Stadio Renato Dell'Ara, em Bolonha, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Onde comprar ingressos para Itália x Turquia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilhetagem da Federação Italiana de Futebol (FIGC), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção italiana em casa. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias comoStubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Itália x Turquia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilhetagem da FIGC normalmente começam em €20 para assentos de admissão geral nas curvas, com aumento de acordo com a categoria do assento e a localização dentro do Stadio Renato Dall'Ara.

Em mercados secundários comoStubHub, os preços dos ingressos atualmente começam em €47 por assento, variando de acordo com o setor, a categoria e a demanda do mercado em tempo real.

Itália x Turquia pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Itália e Turquia

A Itália venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso no dia 7 de junho, após um triunfo por 1 a 0 sobre Luxemburgo três dias antes. Suas duas derrotas foram contra a Bósnia e Herzegovina em uma eliminatória da Copa do Mundo e uma derrota por 4 a 1 para a Noruega em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

A Turquia venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os EUA na Copa do Mundo em 26 de junho, embora antes tenha sofrido derrotas na fase de grupos para Austrália e Paraguai. Antes disso, goleou a Macedônia do Norte por 4 a 0. A Turquia marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Itália x Turquia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 0 a 0 em um amistoso disputado na Itália em 4 de junho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Itália leva vantagem, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre a Turquia na Euro 2020 da UEFA e um triunfo por 3 a 2 em um amistoso de 2022, na Turquia. Os dois encontros anteriores, em 2002 e 2006, terminaram ambos em 1 a 1.



