A Itália recebe a França no San Siro, em Milão, na quinta-feira, 12 de novembro, pelo jogo de volta de uma série de dois confrontos do Grupo A1 da Liga A, que também envolve Bélgica e Turquia. O primeiro encontro entre as duas seleções terminou com vitória da França no Stade de France, em outubro, o que aumenta a expectativa para a revanche em Milão.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para Itália x França agora, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando começa Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Itália x França será disputado no San Siro, em Milão, com horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 San Siro

Onde comprar ingressos para Itália x França?

Os ingressos para a partida são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da FIGC (Federação Italiana de Futebol). A prioridade costuma ser dos membros, antes que os ingressos restantes sejam colocados à venda para o público em geral.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para a partida:

Venda oficial ao público em geral : começa após o fim dos períodos de prioridade para membros, normalmente mais perto do dia do jogo

: começa após o fim dos períodos de prioridade para membros, normalmente mais perto do dia do jogo Revanche em jogo : a França venceu o primeiro encontro em outubro, o que dá um peso extra ao jogo de volta em Milão

: a França venceu o primeiro encontro em outubro, o que dá um peso extra ao jogo de volta em Milão Estádio icônico : com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o San Siro é um dos maiores estádios do futebol europeu e um dos que oferecem uma das atmosferas mais marcantes

: com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o San Siro é um dos maiores estádios do futebol europeu e um dos que oferecem uma das atmosferas mais marcantes Mercado secundário: o StubHub é uma opção se os ingressos no site oficial estiverem esgotados

Dada a importância da partida e o que está em jogo, recomenda-se comprar os ingressos com antecedência.

Quanto custam os ingressos para Itália x França?

Os preços oficiais dos ingressos para a partida pela FIGC começam em torno de € 70. Enquanto houver disponibilidade, é possível comprar pelo valor original ingressos de todas as categorias, dos assentos comuns aos premium.

O StubHub é uma opção se os ingressos no site oficial estiverem esgotados. Atualmente, os anúncios para esta partida no mercado secundário começam em torno de € 145.

Como em qualquer confronto entre duas das principais seleções da Europa, os preços podem variar à medida que o dia do jogo se aproxima. Por isso, se você tem um orçamento específico, garantir seu lugar com antecedência costuma ser a opção mais segura.

Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Itália e França

A Itália venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso no dia 7 de junho, depois de vencer Luxemburgo pelo mesmo placar três dias antes. As duas derrotas nessa sequência foram contra a Bósnia e Herzegovina e para a Noruega, por 4 a 1, em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

A França também venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a derrota por 6 a 4 para a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, após perder por 2 a 0 para a Espanha na disputa pelo terceiro lugar. Antes, no torneio, venceu a Suécia por 3 a 0, o Paraguai por 1 a 0 e o Marrocos por 2 a 0. A França marcou dez gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Itália x França: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções terminou com vitória da França por 3 a 1, em uma partida da Liga A da Liga das Nações da UEFA disputada na Itália em novembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu todos, marcou 14 gols e sofreu cinco. As duas seleções também se enfrentaram no jogo de ida da Liga das Nações em setembro de 2024, que terminou igualmente com vitória da França por 3 a 1.