A Liga das Nações da UEFA continua com um confronto intenso entre seleções: a República da Irlanda se prepara para receber Kosovo no icônico Aviva Stadium, em Dublin. As duas equipes buscam os três pontos para melhorar sua posição no grupo na disputa pelo acesso.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre a partida, as categorias de ingressos, as faixas de preço e como garantir seu lugar.

Quando começa Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Irlanda x Kosovo será disputado no Aviva Stadium, em Dublin. O horário oficial do início da partida será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Onde comprar ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos oficiais são distribuídos diretamente pela Ticketmaster Ireland, parceira oficial da Associação de Futebol da Irlanda para a venda de ingressos dos jogos em casa no Aviva Stadium. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos comuns quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma opção caso as ofertas do site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial de vendas custam a partir de aproximadamente € 35 a € 50 para os setores gerais do Aviva Stadium, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 115 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais de venda.

Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda e Kosovo

A Irlanda soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e quatro sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Canadá em junho, após vitórias consecutivas sobre Catar e Granada. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi seu resultado mais expressivo nessa sequência, enquanto a derrota por 2 a 2 para a Tchéquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo representa seu único revés.

Kosovo venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra em junho. A vitória por 3 a 4 fora de casa contra a Eslováquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo destaca sua capacidade de marcar gols, embora as derrotas consecutivas para Tchéquia e Turquia mostrem que a equipe pode ser vulnerável.

Irlanda x Kosovo: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Irlanda e Kosovo. Esta partida será o primeiro encontro registrado entre as duas seleções neste conjunto de dados.