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Como comprar ingressos para Irlanda x Kosovo: preços da Liga B da Liga das Nações da UEFA, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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A Irlanda enfrenta Kosovo na Liga B da Liga das Nações da Uefa. Saiba como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da UEFA continua com um confronto internacional intenso: a República da Irlanda recebe Kosovo no emblemático Aviva Stadium, em Dublin. As duas seleções buscam somar o máximo de pontos para melhorar suas posições no grupo e conquistar o acesso na competição.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre a partida, as categorias de ingressos, as faixas de preço e como garantir seu lugar.

Quando começa Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Irlanda x Kosovo será disputado no Aviva Stadium, em Dublin. O horário oficial de início será confirmado mais perto da data da partida.

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Liga das Nações B - Rodada 6
Aviva Stadium

Onde comprar ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela Ticketmaster Ireland, parceira oficial da Associação de Futebol da Irlanda para a venda de ingressos dos jogos em casa no Aviva Stadium. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos comuns quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 a € 50 para os setores gerais do Aviva Stadium, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 115 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda e Kosovo

A Irlanda registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e quatro sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Canadá em junho, após vitórias consecutivas sobre Catar e Granada. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi o resultado mais expressivo dessa sequência, enquanto a derrota por 2 a 2 para a República Tcheca nas Eliminatórias da Copa do Mundo representa seu único revés.

Kosovo venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas, com nove gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra em junho. A vitória por 4 a 3 fora de casa contra a Eslováquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo mostra sua capacidade de marcar muitos gols, embora as derrotas consecutivas para a República Tcheca e a Turquia indiquem que a equipe pode ser vulnerável.

IRL

IRL - Sequência

CAN
E1-1
KOS
D1-0
ISR
V0-3
AUT
E2-2
ISR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
KOS

KOS - Sequência

AND
V3-0
IRL
V1-0
AUT
D3-1
ISR
E0-0
AUT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Irlanda x Kosovo: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Irlanda e Kosovo. Esta partida será o primeiro encontro registrado entre as duas seleções neste conjunto de dados.

Confrontos

IrlandaEmpateKosovo
0
0
1
Liga das Nações B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FJ
0Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

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