A Liga das Nações da UEFA continua com um confronto internacional intenso: a República da Irlanda se prepara para receber Kosovo no Aviva Stadium, em Dublin. As duas seleções buscam somar o máximo de pontos para melhorar suas posições no grupo e conquistar o acesso na competição.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre a partida, as categorias e faixas de preço dos ingressos, além de orientações para garantir seu lugar.

Quando começa Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Irlanda x Kosovo será disputado no Aviva Stadium, em Dublin. O horário oficial do início da partida será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Onde comprar ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela Ticketmaster Ireland, parceira oficial da Federação de Futebol da Irlanda para os jogos em casa no Aviva Stadium. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos comuns quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os preços iniciais dos ingressos comuns para a partida no portal oficial ficam entre aproximadamente € 35 e € 50 para os setores do Aviva Stadium, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 115 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais de venda.

Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda e Kosovo

A Irlanda soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e quatro sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Canadá, em junho, após vitórias consecutivas sobre Catar e Granada. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi o resultado mais expressivo dessa sequência, enquanto a derrota por 2 a 2 para a Tchéquia nas eliminatórias da Copa do Mundo representa seu único revés.

Kosovo venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra, em junho. A vitória por 3 a 4 fora de casa contra a Eslováquia nas eliminatórias da Copa do Mundo mostra sua capacidade de marcar gols, embora as derrotas consecutivas para Tchéquia e Turquia indiquem que a equipe pode ser vulnerável.

Irlanda x Kosovo: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Irlanda e Kosovo. Esta partida será o primeiro encontro registrado entre as duas seleções neste conjunto de dados.