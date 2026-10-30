A Liga das Nações da Uefa reserva um confronto internacional empolgante entre Irlanda do Norte e Ucrânia no Windsor Park, em Belfast. As duas seleções europeias chegam a esta partida decisiva em busca de pontos importantes na fase de grupos.

GOAL traz todos os detalhes sobre a partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando será Irlanda do Norte x Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Irlanda do Norte x Ucrânia será disputado no Windsor Park, em Belfast, em 28 de setembro de 2026.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Windsor Park

Onde comprar ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal de vendas da Federação Irlandesa de Futebol, responsável pelas vendas regulares para os jogos da seleção em casa no Windsor Park. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos comuns.

Se a carga inicial se esgotar ou os ingressos comuns deixarem de estar disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 a € 45 nos setores de entrada geral do Windsor Park.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 345 quando a carga regular se esgota nos canais oficiais de venda.

Irlanda do Norte x Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda do Norte e Ucrânia

A Irlanda do Norte soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com quatro gols marcados e sete sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a França em junho de 2026. Entre os resultados anteriores estão um empate por 1 a 1 com o País de Gales e uma vitória por 1 a 0 sobre a Guiné. A equipe também perdeu por 2 a 0 para a Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo. O ponto positivo dessa sequência foi a vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo em novembro de 2025.

A Ucrânia venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu os outros dois, com cinco gols marcados e quatro sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Polônia em maio de 2026. Nesse período, também venceu a Albânia por 1 a 0 e a Islândia por 2 a 0. As derrotas para a Suécia e a França, esta última por 4 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo, foram os pontos baixos da sequência.

Irlanda do Norte x Ucrânia: histórico recente do confronto

As duas seleções se enfrentaram quatro vezes nos registros disponíveis, com uma vitória para a Ucrânia, uma para a Irlanda do Norte e dois empates. O encontro mais recente foi um amistoso em junho de 2021, vencido pela Ucrânia por 1 a 0. O histórico é equilibrado e de poucos gols: três dos quatro jogos tiveram, no máximo, um gol ao todo. O resultado mais expressivo da Irlanda do Norte foi a vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia na Eurocopa de 2016.