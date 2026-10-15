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Como comprar ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia: preços, informações sobre a partida da Liga B da Liga das Nações da UEFA, vendas de última hora e mais

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Irlanda do Norte enfrenta a Ucrânia na Liga B da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA reserva um confronto internacional entre Irlanda do Norte e Ucrânia no Windsor Park, em Belfast. As duas seleções europeias chegam a esta partida decisiva em busca de pontos importantes na fase de grupos.

A GOAL traz os principais detalhes da partida, os preços dos ingressos e o passo a passo para garantir seu lugar.

Quando será o jogo entre Irlanda do Norte e Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Irlanda do Norte e Ucrânia se enfrentam no Windsor Park, em Belfast, em 28 de setembro de 2026.

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Windsor Park

Onde comprar ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos oficiais são vendidos pelo portal da Federação Irlandesa de Futebol, responsável pelas vendas regulares para os jogos da seleção em casa no Windsor Park. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos comuns.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou os lugares comuns ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.


Quanto custam os ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos comuns para uma única partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 a € 45 nos setores de entrada geral do Windsor Park.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 345 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Irlanda do Norte x Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda do Norte e Ucrânia

A Irlanda do Norte registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com quatro gols marcados e sete sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a França em junho de 2026. Entre os resultados anteriores estão um empate por 1 a 1 com o País de Gales e uma vitória por 1 a 0 sobre a Guiné. A equipe também perdeu por 2 a 0 para a Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O ponto positivo dessa sequência foi a vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo em novembro de 2025.

A Ucrânia venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu os outros dois, com cinco gols marcados e quatro sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Polônia em maio de 2026. Nesse período, a equipe também venceu a Albânia por 1 a 0 e a Islândia por 2 a 0. As derrotas para Suécia e França, esta última por 4 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, foram os pontos baixos da sequência.

NIR

NIR - Sequência

FRA
D3-1
GEO
V0-1
HUN
E0-0
UKR
V0-3
GEO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
UKR

UKR - Sequência

POL
V0-2
HUN
V0-1
GEO
E0-0
NIR
D0-3
HUN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Irlanda do Norte x Ucrânia: retrospecto recente do confronto

As duas seleções se enfrentaram quatro vezes nos registros disponíveis, com uma vitória da Ucrânia, uma da Irlanda do Norte e dois empates. O encontro mais recente foi um amistoso em junho de 2021, vencido pela Ucrânia por 1 a 0. O confronto é marcado pelo equilíbrio e pelos poucos gols: três dos quatro jogos tiveram, no máximo, um gol no total. O resultado mais expressivo da Irlanda do Norte foi a vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia na Eurocopa de 2016.

Confrontos

Irlanda do NorteEmpateUcrânia
2
2
1
Liga das Nações B
Ucrânia badge
Ucrânia
UKR
0
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
3
FJ
Amistosos
Ucrânia badge
Ucrânia
UKR
1
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
FJ
Eurocopa
Ucrânia badge
Ucrânia
UKR
0
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
2
FJ
European Championship Qualification
Ucrânia badge
Ucrânia
UKR
0
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
FJ
European Championship Qualification
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
Ucrânia badge
Ucrânia
UKR
0
FJ
5Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5


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