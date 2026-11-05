A Liga das Nações da Uefa terá um confronto internacional entre Irlanda do Norte e Ucrânia no Windsor Park, em Belfast. As duas seleções europeias entram em campo em busca de pontos importantes na disputa do grupo.

A GOAL traz as principais informações sobre a partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando será Irlanda do Norte x Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Irlanda do Norte e Ucrânia se enfrentam no Windsor Park, em Belfast, no dia 28 de setembro de 2026.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Windsor Park

Onde comprar ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos oficiais são vendidos pelo portal da Associação Irlandesa de Futebol, responsável pela venda regular de entradas para os jogos da seleção em casa no Windsor Park. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos comuns.

Se a carga inicial de ingressos se esgotar ou não houver mais lugares disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 a € 45 nos setores de entrada geral do Windsor Park.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 345 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Irlanda do Norte x Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda do Norte e Ucrânia

A Irlanda do Norte registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com quatro gols marcados e sete sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para a França em junho de 2026. Entre os resultados anteriores estão um empate por 1 a 1 com o País de Gales e uma vitória por 1 a 0 sobre a Guiné. A equipe também perdeu por 2 a 0 para a Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O único destaque positivo dessa sequência foi a vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo em novembro de 2025.

A Ucrânia venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu os outros dois, com cinco gols marcados e quatro sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Polônia em maio de 2026. Nesse período, também venceu a Albânia por 1 a 0 e a Islândia por 2 a 0. As derrotas para Suécia e França, esta última por 4 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, foram os pontos baixos da sequência.

Irlanda do Norte x Ucrânia: histórico recente do confronto

De acordo com os registros disponíveis, as seleções se enfrentaram quatro vezes, com uma vitória para cada lado e dois empates. O encontro mais recente foi um amistoso em junho de 2021, vencido pela Ucrânia por 1 a 0. O confronto costuma ser equilibrado e de poucos gols: três das quatro partidas tiveram, no máximo, um gol no total. O resultado mais expressivo da Irlanda do Norte foi a vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia na Eurocopa de 2016.