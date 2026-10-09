Como comprar ingressos para Ipswich Town x Nottingham Forest: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Ipswich Town recebe o Nottingham Forest na sexta-feira, 23 de outubro de 2026, em Portman Road, em Ipswich.

Os confrontos recentes entre eles na Premier League de 2024-25 viram o Nottingham Forest vencer os dois jogos da liga, incluindo uma dramática vitória por 4 a 2 fora de casa em Portman Road. O Forest também levou a melhor sobre o Ipswich em um disputado duelo da quinta rodada da FA Cup naquela mesma campanha, avançando nos pênaltis após um empate por 1 a 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Ipswich Town x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Ipswich Town x Nottingham Forest pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 23 de out. de 2026 - 15:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Nottingham Forest pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Ipswich Town e Nottingham Forest em Portman Road, você tem várias opções oficiais e secundárias disponíveis:

1. Bilheteria oficial do Ipswich Town (torcedores mandantes)

Site oficial: A forma principal e mais segura de comprar ingressos para o setor mandante é por meio do portal oficial de ingressos do Ipswich Town.

Prioridade para sócios: Os ingressos para jogos da Premier League normalmente se esgotam rápido. Os sócios recebem acesso prioritário nas janelas de venda antes de qualquer liberação para o público geral.

2. Cota de ingressos do Nottingham Forest para visitantes (torcedores visitantes)

Bilheteria do clube visitante: Os ingressos para o setor visitante são distribuídos diretamente pelo Nottingham Forest por meio de sua bilheteria oficial.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , muitas vezes têm assentos anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Nottingham Forest pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o jogo Ipswich Town x Nottingham Forest pela Premier League em Portman Road variam significativamente dependendo se você compra diretamente pelos canais oficiais ou por plataformas secundárias:

1. Preços oficiais diretos dos ingressos (valor de face)

Ao comprar diretamente com o Ipswich Town ou com o clube visitante, os preços são rigidamente regulados:

Entrada geral oficial para adulto: £28 - £48 (varia de acordo com a localização no estádio e a categoria)

Sócio adulto oficial: £27 - £31+

Cota para torcedores visitantes na Premier League: máximo de £30 (teto de preço da liga para torcedores visitantes adultos)

Concessões e juniores: £5 - £20 (dependendo da faixa etária específica)

Hospitalidade oficial no dia do jogo:£110 - £270+ por pessoa

2. Mercados secundários de ingressos

Como os ingressos de entrada geral para jogos da Premier League em Portman Road rotineiramente se esgotam entre os sócios, plataformas secundárias de ingressos como a StubHubprecificam os assentos com base na demanda de mercado em tempo real:

Assentos de revenda de entrada: A partir de cerca de £130 - £169 por assento.

Assentos intermediários e longside lower: Variando de £180 - £350 por assento.

Pacotes premium e executivos de revenda: Chegando a £500+ por assento durante picos de demanda.

Ipswich Town x Nottingham Forest pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Ipswich Town x Nottingham Forest

O Ipswich venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas competitivas, com sua única vitória vindo em um triunfo por 3 a 2 fora de casa sobre o Crystal Palace na Premier League. Sua apresentação mais recente terminou em derrota por 1 a 0 em casa para o Everton, e a equipe também sofreu uma pesada derrota por 5 a 2 para o Manchester United no início dessa sequência. Ao longo desses cinco jogos, os Tractor Boys marcaram oito gols, mas sofreram nove, o que sugere um time capaz de produzir momentos ofensivos, mas vulnerável na defesa.

O retrospecto recente do Nottingham Forest é de uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A vitória veio fora de casa contra o Aston Villa, e a equipe segurou tanto o Tottenham quanto o Liverpool, resultados que falam de sua capacidade de arrancar pontos contra adversários fortes. No entanto, derrotas consecutivas na Premier League, incluindo a derrota por 1 a 0 para o Coventry City no último fim de semana, abalaram a confiança para esta viagem.

Ipswich Town x Nottingham Forest: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em março de 2025, quando o Forest venceu por 4 a 2 em Portman Road pela Premier League. Antes disso, o Nottingham Forest havia conquistado uma vitória por 1 a 0 em casa em novembro de 2024. Nos cinco confrontos mais recentes registrados, o Forest tem o melhor retrospecto, embora o Ipswich tenha ficado com uma parte dos pontos em um replay da FA Cup naquela mesma primavera.