O Ipswich Town recebe o Newcastle United no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Portman Road, em Ipswich.

Nos confrontos mais recentes entre os clubes na primeira divisão, durante a temporada 2024–25 da Premier League, o Newcastle dominou completamente. Naquela temporada, venceu por 4 a 0 no Portman Road, em dezembro de 2024, e depois por 3 a 0 no St James' Park, em abril de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League?

Ipswich Town x Newcastle United acontece no Portman Road, em Ipswich, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Ipswich Town e Newcastle United pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial e plataforma de ingressos do Ipswich Town: Os ingressos para os jogos em casa são distribuídos principalmente pela plataforma oficial do Ipswich Town. Em geral, sócios e titulares de carnês de temporada têm prioridade antes que os lugares restantes sejam disponibilizados para venda ao público, conforme a disponibilidade.

Os ingressos para os jogos em casa são distribuídos principalmente pela plataforma oficial do Ipswich Town. Em geral, sócios e titulares de carnês de temporada têm prioridade antes que os lugares restantes sejam disponibilizados para venda ao público, conforme a disponibilidade. Setor visitante oficial do Newcastle United: Para a torcida visitante, os ingressos para o setor visitante no Portman Road são distribuídos e vendidos diretamente pela plataforma oficial de ingressos do Newcastle United. Normalmente, a prioridade é dos titulares de carnês de temporada para jogos fora de casa e dos sócios de categorias superiores, com base nos pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se todas as opções oficiais dos clubes estiverem esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Ipswich Town e Newcastle United pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Custam de £ 34 a £ 38 nos setores inferiores e chegam a £ 43 a £ 48 nos setores superiores ou centrais.

Custam de nos setores inferiores e chegam a nos setores superiores ou centrais. Ingressos com desconto (pessoas com 65 anos ou mais e menores de 23 anos): Normalmente custam entre £ 24 e £ 34 , dependendo da categoria do jogo e da localização do setor.

Normalmente custam entre , dependendo da categoria do jogo e da localização do setor. Menores de 19 anos / crianças: Normalmente custam entre £ 12 e £ 20 .

Normalmente custam entre . Setor visitante oficial (torcedores do Newcastle): O preço é limitado em todo o país ao máximo de £ 30 por ingresso para adulto.

O preço é limitado em todo o país ao máximo de por ingresso para adulto. Pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo: Os preços começam na faixa de £ 110 a mais de £ 270.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns: A partir de cerca de £ 79.

A partir de cerca de Preços médios dos anúncios: Variam de £ 120 a £ 260 .

Variam de . Pacotes VIP e de hospitalidade na revenda: Em geral, começam na faixa de £ 325 a mais de £ 430.

Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Ipswich Town e Newcastle United

O Ipswich somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Bournemouth. Nessa sequência, também empatou com Hull City e Nottingham Forest. Antes disso, o Ipswich venceu o Fulham por 2 a 1, mas perdeu para o Manchester City por 3 a 2. Nos cinco jogos, marcou nove gols e sofreu oito.

O Newcastle registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, empatou em 1 a 1 com o Fulham, depois de derrotas para o Everton tanto na Premier League quanto na Copa da Liga Inglesa. Sua única vitória na sequência foi por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, fora de casa. Nesses cinco jogos, o Newcastle marcou cinco gols e sofreu quatro.

Ipswich Town x Newcastle United: retrospecto recente

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2025, quando o Newcastle venceu o Ipswich por 3 a 0 no St James' Park, pela Premier League. Antes disso, o Ipswich recebeu o Newcastle em dezembro de 2024 e sofreu uma derrota por 4 a 0 no Portman Road. Nos últimos cinco confrontos registrados, que também incluem três jogos da Championship, o Newcastle leva vantagem no retrospecto geral, com três vitórias contra uma do Ipswich, além de um empate.