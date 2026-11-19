O Ipswich Town recebe o Newcastle United no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Portman Road, em Ipswich.
Nos confrontos mais recentes entre os clubes na primeira divisão, durante a temporada 2024–25 da Premier League, o Newcastle dominou completamente. Naquela temporada, venceu por 4 a 0 no Portman Road, em dezembro de 2024, e depois por 3 a 0 no St James' Park, em abril de 2025.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League?
Ipswich Town x Newcastle United acontece no Portman Road, em Ipswich, no sábado, 12 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Ipswich Town e Newcastle United pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Site oficial e plataforma de ingressos do Ipswich Town: Os ingressos para os jogos em casa são distribuídos principalmente pela plataforma oficial do Ipswich Town. Em geral, sócios e titulares de carnês de temporada têm prioridade antes que os lugares restantes sejam disponibilizados para venda ao público, conforme a disponibilidade.
- Setor visitante oficial do Newcastle United: Para a torcida visitante, os ingressos para o setor visitante no Portman Road são distribuídos e vendidos diretamente pela plataforma oficial de ingressos do Newcastle United. Normalmente, a prioridade é dos titulares de carnês de temporada para jogos fora de casa e dos sócios de categorias superiores, com base nos pontos de fidelidade.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se todas as opções oficiais dos clubes estiverem esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas oficiais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Ipswich Town e Newcastle United pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos: Custam de £ 34 a £ 38 nos setores inferiores e chegam a £ 43 a £ 48 nos setores superiores ou centrais.
- Ingressos com desconto (pessoas com 65 anos ou mais e menores de 23 anos): Normalmente custam entre £ 24 e £ 34, dependendo da categoria do jogo e da localização do setor.
- Menores de 19 anos / crianças: Normalmente custam entre £ 12 e £ 20.
- Setor visitante oficial (torcedores do Newcastle): O preço é limitado em todo o país ao máximo de £ 30 por ingresso para adulto.
- Pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo: Os preços começam na faixa de £ 110 a mais de £ 270.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns: A partir de cerca de £ 79.
- Preços médios dos anúncios: Variam de £ 120 a £ 260.
- Pacotes VIP e de hospitalidade na revenda: Em geral, começam na faixa de £ 325 a mais de £ 430.
Ipswich Town x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Ipswich Town e Newcastle United
O Ipswich somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Bournemouth. Nessa sequência, também empatou com Hull City e Nottingham Forest. Antes disso, o Ipswich venceu o Fulham por 2 a 1, mas perdeu para o Manchester City por 3 a 2. Nos cinco jogos, marcou nove gols e sofreu oito.
O Newcastle registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, empatou em 1 a 1 com o Fulham, depois de derrotas para o Everton tanto na Premier League quanto na Copa da Liga Inglesa. Sua única vitória na sequência foi por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, fora de casa. Nesses cinco jogos, o Newcastle marcou cinco gols e sofreu quatro.
Ipswich Town x Newcastle United: retrospecto recente
O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2025, quando o Newcastle venceu o Ipswich por 3 a 0 no St James' Park, pela Premier League. Antes disso, o Ipswich recebeu o Newcastle em dezembro de 2024 e sofreu uma derrota por 4 a 0 no Portman Road. Nos últimos cinco confrontos registrados, que também incluem três jogos da Championship, o Newcastle leva vantagem no retrospecto geral, com três vitórias contra uma do Ipswich, além de um empate.