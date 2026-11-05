O Ipswich Town recebe o Aston Villa no sábado, 28 de novembro de 2026, no Portman Road, em Ipswich.

Os confrontos recentes entre as equipes na primeira divisão foram equilibrados, com dois empates consecutivos na temporada 2024–25 da Premier League. O duelo de setembro de 2024 no Portman Road terminou em um movimentado 2 a 2, com gols dos dois lados.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Ipswich Town e Aston Villa pela Premier League?

Ipswich Town x Aston Villa será disputado no Portman Road, em Ipswich, no sábado, 28 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 12:30 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Aston Villa pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Ipswich Town e Aston Villa pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais do Ipswich Town ou do Aston Villa, conforme a disponibilidade e os requisitos de associação aos clubes e de pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Aston Villa pela Premier League?

Confira as estimativas de preços e as opções de ingressos para Ipswich Town x Aston Villa pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam de £ 28 a £ 48, dependendo da localização do assento e da categoria atribuída ao jogo pelo Ipswich Town no Portman Road.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Os preços começam em torno de £ 107 ou mais para assentos nos setores superiores e inferiores, devido à alta demanda.

Os preços começam em torno de para assentos nos setores superiores e inferiores, devido à alta demanda. Pacotes VIP de hospitalidade: Geralmente começam em aproximadamente £ 356.

Ipswich Town x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Ipswich Town e Aston Villa

O Ipswich soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com seis gols marcados e nove sofridos. A única vitória nessa sequência foi o triunfo por 2 a 1 em casa sobre o Fulham. A equipe também perdeu por 3 a 2 para o Manchester City e por 4 a 2 para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Nottingham Forest, e as derrotas consecutivas para o City e o Everton em um momento anterior da sequência evidenciam uma vulnerabilidade diante de adversários da metade de cima da tabela.

O Aston Villa chega em fase bem melhor, com quatro vitórias e apenas um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City pela Premier League. A equipe também goleou o Fenerbahce por 6 a 0 e venceu o Viking por 3 a 1 na Champions League. O único tropeço do Villa nessa sequência foi o empate por 2 a 2 com o Brentford. Ao todo, marcou 12 gols nos cinco jogos.

Ipswich Town x Aston Villa: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez em fevereiro de 2025, quando o jogo no Villa Park terminou empatado por 1 a 1 pela Premier League. Antes disso, o encontro de setembro de 2024 no Portman Road também terminou empatado, por 2 a 2. Assim, os dois confrontos mais recentes entre as equipes na Premier League acabaram em empate. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Villa tem o melhor retrospecto, com vitórias em partidas da Championship incluídas nos dados ao lado desses dois empates na primeira divisão.