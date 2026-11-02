Como comprar ingressos para Ipswich Town x AFC Bournemouth: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Ipswich Town recebe o AFC Bournemouth no domingo, 8 de novembro de 2026, no Portman Road, em Ipswich.

Os confrontos mais recentes entre as equipes na primeira divisão ocorreram na temporada 2024–25 da Premier League, e ambos terminaram com placares apertados de 2 a 1. O AFC Bournemouth venceu por 2 a 1 no Portman Road em dezembro de 2024, antes de o Ipswich Town dar o troco com uma vitória por 2 a 1 fora de casa, no Vitality Stadium, em abril de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x AFC Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League?

Ipswich Town x AFC Bournemouth acontece no Portman Road, em Ipswich, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League?

Estas são as principais opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo confronto entre Ipswich Town e AFC Bournemouth pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais segura e oficial é comprar diretamente pelo Ipswich Town FC. Os ingressos costumam ser distribuídos por sorteios entre sócios, períodos de venda para sócios e pela bilheteria ou pelo portal online oficial do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Premier League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Ipswich Town e AFC Bournemouth pela Premier League, no Portman Road, divididos entre os canais oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns para adultos pelo preço original: Geralmente começam em aproximadamente £ 28 a £ 33 para assentos comuns destinados a adultos (dependendo da categoria do jogo), embora os preços sejam mais altos para categorias premium ou assentos com vista central.

Geralmente começam em aproximadamente para assentos comuns destinados a adultos (dependendo da categoria do jogo), embora os preços sejam mais altos para categorias premium ou assentos com vista central. Pacotes de hospitalidade: Experiências VIP e de hospitalidade para o dia do jogo, reservadas diretamente pelo portal de hospitalidade do clube, oferecem assentos premium, acesso a áreas exclusivas e refeições, com preços a partir de £ 150 a mais de £ 300 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Setor inferior e assentos básicos: Os anúncios de ingressos comuns normalmente começam em torno de £ 100 a £ 110 dependendo da oferta.

Os anúncios de ingressos comuns normalmente começam em torno de dependendo da oferta. Assentos nas laterais do campo e premium: As opções com melhor vista nos setores inferiores e superiores das laterais do campo variam entre £ 180 e mais de £ 350 .

As opções com melhor vista nos setores inferiores e superiores das laterais do campo variam entre . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade de última hora: Pacotes muito procurados ou VIP anunciados podem ultrapassar £ 500 a mais de £ 1.000 à medida que o dia do jogo se aproxima.

Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Ipswich Town e AFC Bournemouth

O Ipswich chega a este jogo em má fase, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas em todas as competições: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. Seu único triunfo foi contra o Crystal Palace, por 2 a 3 fora de casa, pela Premier League. Desde então, perdeu para Liverpool, Arsenal, na Copa da Liga Inglesa, e Everton, sofrendo muitos gols nesse período. Nas cinco partidas, o Ipswich marcou oito gols e sofreu dez, e seu desempenho defensivo é uma preocupação evidente.

O Bournemouth soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Liverpool pela Premier League, mas, antes disso, empatou por 2 a 2 fora de casa com o Brentford e venceu a Real Sociedad por 1 a 2 fora de casa pela Liga Europa. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa também faz parte dessa sequência. O Bournemouth marcou dez gols e sofreu sete nas cinco partidas, mostrando uma produção ofensiva maior do que sua posição na liga poderia sugerir.

Ipswich Town x AFC Bournemouth: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Premier League em 2 de abril de 2025, quando o AFC Bournemouth recebeu o Ipswich Town e perdeu por 1 a 2. Antes disso, o Ipswich recebeu o Bournemouth em dezembro de 2024 e também perdeu por 1 a 2, o que significa que o Bournemouth venceu os dois confrontos recentes entre os clubes pela Premier League. Nos últimos cinco encontros registrados, que também incluem três jogos da segunda divisão inglesa, o Bournemouth leva vantagem, com duas vitórias contra um empate e dois empates divididos entre os jogos restantes.