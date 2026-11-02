O Ipswich Town recebe o AFC Bournemouth no domingo, 8 de novembro de 2026, no Portman Road, em Ipswich.

Os confrontos mais recentes entre as equipes na primeira divisão aconteceram na temporada 2024–25 da Premier League, e ambos terminaram com placares apertados de 2 a 1. O AFC Bournemouth venceu por 2 a 1 no Portman Road em dezembro de 2024, antes de o Ipswich Town devolver o resultado com uma vitória por 2 a 1 fora de casa, no Vitality Stadium, em abril de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Ipswich Town x AFC Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Ipswich Town e AFC Bournemouth pela Premier League?

Ipswich Town e AFC Bournemouth se enfrentam no Portman Road, em Ipswich, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Ipswich Town e AFC Bournemouth:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A opção mais segura e oficial é comprar diretamente pelo Ipswich Town FC. Os ingressos geralmente são distribuídos por sorteios entre sócios, períodos de venda para sócios em geral e pela bilheteria ou pelo portal online oficial do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Ipswich Town e AFC Bournemouth no Portman Road, divididos entre os canais oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns para adultos pelo preço oficial: Geralmente custam a partir de aproximadamente £ 28 a £ 33 para lugares comuns destinados a adultos (dependendo da categoria atribuída ao jogo), embora lugares de categoria premium ou com vista central custem mais.

Geralmente custam a partir de aproximadamente para lugares comuns destinados a adultos (dependendo da categoria atribuída ao jogo), embora lugares de categoria premium ou com vista central custem mais. Pacotes de hospitalidade: As experiências VIP e de hospitalidade em dias de jogo reservadas diretamente pelo portal de hospitalidade do clube oferecem lugares premium, acesso a lounges e refeições, com preços a partir de £ 150 a £ 300 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Setor inferior e lugares básicos: Os anúncios de ingressos comuns geralmente começam em torno de £ 100 a £ 110 dependendo da oferta.

Os anúncios de ingressos comuns geralmente começam em torno de dependendo da oferta. Laterais do campo e lugares premium: Os lugares com melhor vista nos setores inferiores e superiores das laterais do campo custam entre £ 180 e £ 350 ou mais .

Os lugares com melhor vista nos setores inferiores e superiores das laterais do campo custam entre . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade de última hora: Os pacotes anunciados com alta demanda ou VIP podem ultrapassar £ 500 a £ 1.000 ou mais à medida que o dia do jogo se aproxima.

Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Ipswich Town e AFC Bournemouth

O Ipswich chega a esta partida em má fase, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. A única vitória veio contra o Crystal Palace, por 3 a 2 fora de casa, na Premier League. Desde então, perdeu para Liverpool, Arsenal, na Copa da Liga Inglesa, e Everton, sofrendo gols com frequência. Nessas cinco partidas, o Ipswich marcou oito gols e sofreu dez, e seu desempenho defensivo é uma clara preocupação.

O Bournemouth soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Liverpool na Premier League, mas, antes disso, empatou em 2 a 2 fora de casa com o Brentford e venceu a Real Sociedad por 2 a 1 fora de casa na Liga Europa. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City na Copa da Liga Inglesa também faz parte dessa sequência. O Bournemouth marcou dez gols e sofreu sete nesses cinco jogos, mostrando uma produção ofensiva maior do que sua posição na liga pode sugerir.

Ipswich Town x AFC Bournemouth: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Premier League em 2 de abril de 2025, quando o AFC Bournemouth recebeu o Ipswich Town e perdeu por 2 a 1. Antes disso, o Ipswich recebeu o Bournemouth em dezembro de 2024 e também perdeu por 2 a 1, o que significa que o Bournemouth venceu os dois confrontos recentes entre os clubes pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos registrados, que também incluem três partidas da Championship, o Bournemouth leva vantagem com duas vitórias, contra um empate e dois empates divididos entre os jogos restantes.